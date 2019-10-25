На Украине рассказали о вынужденном для России транзите газа в 2020 году

По его словам, в каждом ежегодном прогнозе транзита газа Украина учитывает контрактные обязательства «Газпрома», объем газа в хранилищах, а также введение в эксплуатацию новых газопроводов в обход страны.
«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтобы выполнить свои обязательства, “Газпрому” придется прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров. Как минимум. Если он будет выполнять контрактные обязательства», — сказал Сологуб.
Он также отметил, что существует возможность временного прекращения транзита газа через Украину, и добавил, что НБУ ведет обсуждение этого вопроса с «Нафтогазом» и «Укртрансгазом», чтобы оценить последствия для жителей и экономики страны. По его словам, обе компании «к этому активно готовятся».
19 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча по газовой проблематике между Россией, Украиной и Еврокомиссией. В переговорах приняли участие глава Минэнерго России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
В ходе консультаций Россия предложила временно продлить действующий контракт на транзит газа в случае, если Украина не сможет создать независимого газотранспортного оператора в рамках законодательства Евросоюза. При этом Россия, Украина и Еврокомиссия договорились о проведении следующей трехсторонней встречи в конце октября.
Контракты на поставку российского газа на Украину и его транзит через территорию страны истекают в конце 2019 года.