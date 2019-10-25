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11:31 (мск), источник: Ведомости

«Сухой» договорился о продаже 40 лайнеров SSJ100 лоукостеру из Норвегии

Норвежский лоукостер Norwegian Air Shuttle заключил с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам сделки, и источник, знакомый с условиями меморандума.

Источник: Reuters

Поставка будет осуществляться в два этапа: на первом десять SSJ100 получит в лизинг аргентинская «дочка» Norwegian Air, затем еще 30 — головная компания. Источники РБК отмечают, что перевозчик просит также дать ему возможность летать по транссибирскому маршруту и скидки на оплату таких полетов (так называемые роялти, их получает «Аэрофлот»). Norwegian Air несколько лет добивается разрешения на полеты по этому маршруту, но пока безуспешно.

Речь идет о рейсах из Европы в Азию — Китай, Японию, Южную Корею, Индию и на Филиппины.

Этот маршрут — кратчайший из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию.

Экономия на парном рейсе (туда-обратно) при его использовании составляет около четырех-пяти часов, или $80 000.

В случае одобрения сделка может быть профинансирована «дочкой» лоукостера — лизинговой компанией Arctic Aviation Assets, рассказал РБК собеседник с российской стороны, знакомый с деталями договоренностей. Каталожная стоимость одного Sukhoi Superjet на 2018 г. составляла $50,5 млн, а цена продажи нового лайнера, как рассказывали источники «Ведомостей», около $30 млн. Таким образом, сумма сделки может составить около $1,2 млрд.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Во время загрузки произошла ошибка.
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