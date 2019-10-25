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12:56 (мск), источник: Forbes

Основатель Amazon перестал быть богатейшим человеком мира

Основатель Amazon Джефф Безоc минувшей ночью перестал быть богатейшим человеком мира. Квартальный отчет, который Amazon опубликовала вечером, разочаровал инвесторов. Акции компании упали на 7%, а состояние Безоса сократилось на $7 млрд.

Источник: AP 2019

Вечером в четверг Amazon отчитался о результатах за третий квартал, сообщив, что операционный доход снизился до $3,2 млрд с $3,7 млрд за тот же период прошлого года. Квартальная чистая прибыль снизилась до $2,1 млрд против $2,9 млрд за тот же отчетный период в 2018 году. Компания объяснила, что вкладывает значительные средства в логистику и инфраструктуру, чтобы подписчики сервиса Amazon Prime могли получать посылки в течение одного дня. Еще в предыдущем квартале Amazon указывала, что потратила на работу над этим проектом «немного» больше, чем планировала. Изначально речь шла о $800 млн. Компания не сообщила, сколько потратила на проект в третьем квартале, но финансовый директор Брайан Олсавски рассказал, что в четвертом квартале Amazon планирует потратить $1,5 млрд. Американский Forbes предполагает, что эти деньги пойдут именно на проект доставки в течение одного дня.

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Отчет Amazon разочаровал инвесторов. Акции компании после выхода отчета подешевели на 7%. Состояние Джеффа Безоса в рейтинге Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, сократилось с $111 млрд до $103,9 млрд. В результате он переместился с первого на второе место в списке богатейших людей мира Forbes Real-Time. На первом месте теперь — сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Его состояние, согласно Forbes Real-Time, оценивается в $105,7 млрд.

Квартальный отчет — не единственная причина, почему основатель Amazon больше не № 1 в списке Forbes Real-Time. Ранее в этом году он отдал четверть своей доли бывшей жене Маккензи, сделав ее одной из богатейших женщин в мире. Ее состояние Forbes оценивает в $32,7 млрд.


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Безос стал самым богатым человеком в мире в рейтинге Forbes в 2018 году. Он также оказался первым миллиардером, состояние которого оказалось выше $100 млрд. Прошлой осенью при составлении рейтинга богатейших американцев Forbes оценил состояние основателя Amazon в $160 млрд. В начале октября этого года Безос сохранил первую позицию в рейтинге богатейших американцев. На тот момент Forbes оценивал его состояние в $114 млрд.

Александр Пятин

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