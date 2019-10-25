14:22 (мск), источник: ТАСС
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ 100
ТАСС, 25 октября. Норвежская
«Мы можем подтвердить, что проводили встречи с российскими властями и производителем SSJ, но не подписывали никаких соглашений», — заявила представитель компании Астрид
Ранее газета РБК сообщила, что «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) заключили меморандум с норвежской
На 2018 год средняя каталожная стоимость одного Sukhoi Superjet составляла $50,5 млн.
Парк Norwegian состоит на данный момент из судов производства Boeing.