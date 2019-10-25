13:41 (мск), источник: Ведомости
ЦБ после слов Набиуллиной о решительных действиях снизил ставку до 6,5%
Прогноз инфляции по итогам года понижен до 3,2−3,7%
Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко — три предыдущих раза ставка снижалась на 25 б.п. Большинство опрошенных Reuters аналитиков полагали, что ЦБ и в этот раз повторит этот шаг, а снижение на 50 б.п. прогнозировало только треть опрошенных.
К решительным действиям ЦБ подталкивали несколько показателей. По данным Росстата, годовая инфляция на 21 октября составила 3,8%, что ниже таргета ЦБ в 4%. С момента последнего заседания совета директоров ЦБ, несмотря на 5%-ное падение цен на нефть, курс рубля укрепился примерно на 3%. А накануне заседания ЦБ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям: за октябрь они снизились с 8,9% до 8,6%, последний раз такая оценка была в мае 2018 г.
Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а темпы роста экономики остаются сдержанными, говорится в заявлении ЦБ. Дезинфляционные факторы оказали более существенное влияние на динамику цена, чем оценивалось ранее, при этом проинфляционные риски не реализовались. В пользу низкой инфляции говорит слабая динамика спроса, которую ЦБ объясняет в том числе плохим кассовым исполнением федерального бюджета. ЦБ не исключил еще одного снижения ставки на последнем в этом году заседании совета директоров 13 декабря. Решение будет зависеть от динамики инфляции, развития экономики и рисков со стороны внутренних и внешних условий.
«Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно», — сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (в интервью CNBC, 17 октября).
По прогнозу Минэконоразвития, инфляция по итогам года также может замедлиться до 3,2%, а замминистра финансов Алексей Моисеев допускал снижение до 2,8%.
Сейчас решение ЦБ выглядит в целом логичным, но еще месяц и тем более полгода назад, нельзя было такое прогнозировать, главный управляющий директор
Александра Чунова, Светлана Ястребова, Анна Третьяк