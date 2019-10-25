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13:41 (мск), источник: Ведомости

ЦБ после слов Набиуллиной о решительных действиях снизил ставку до 6,5%

Прогноз инфляции по итогам года понижен до 3,2−3,7%

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко — три предыдущих раза ставка снижалась на 25 б.п. Большинство опрошенных Reuters аналитиков полагали, что ЦБ и в этот раз повторит этот шаг, а снижение на 50 б.п. прогнозировало только треть опрошенных.

О возможном решительном снижении ставки Набиуллина упоминала еще в середине октября. Такого четкого сигнала ЦБ не давал рынку с конца 2017 г., обращали внимание аналитики Росбанка.

К решительным действиям ЦБ подталкивали несколько показателей. По данным Росстата, годовая инфляция на 21 октября составила 3,8%, что ниже таргета ЦБ в 4%. С момента последнего заседания совета директоров ЦБ, несмотря на 5%-ное падение цен на нефть, курс рубля укрепился примерно на 3%. А накануне заседания ЦБ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям: за октябрь они снизились с 8,9% до 8,6%, последний раз такая оценка была в мае 2018 г.

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Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а темпы роста экономики остаются сдержанными, говорится в заявлении ЦБ. Дезинфляционные факторы оказали более существенное влияние на динамику цена, чем оценивалось ранее, при этом проинфляционные риски не реализовались. В пользу низкой инфляции говорит слабая динамика спроса, которую ЦБ объясняет в том числе плохим кассовым исполнением федерального бюджета. ЦБ не исключил еще одного снижения ставки на последнем в этом году заседании совета директоров 13 декабря. Решение будет зависеть от динамики инфляции, развития экономики и рисков со стороны внутренних и внешних условий.

«Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно», — сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (в интервью CNBC, 17 октября).

Одновременно со ставкой ЦБ понизил и прогноз инфляции по итогам года. Вместо 4,5−4% регулятор теперь ожидает роста цен на 3,2−3,7%.

По прогнозу Минэконоразвития, инфляция по итогам года также может замедлиться до 3,2%, а замминистра финансов Алексей Моисеев допускал снижение до 2,8%.

Сейчас решение ЦБ выглядит в целом логичным, но еще месяц и тем более полгода назад, нельзя было такое прогнозировать, главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Последний год даже в развитых странах денежные власти вынуждены резко менять приоритеты. Например, если в конце 2018 года ФРС планировала продолжить повышать процентную ставку, то с середины 2019 г. перешла к снижению. «Ситуация в экономике стала менее предсказуема и Центральные банки, в том числе и ЦБ РФ, гибко подстраиваются под эту реальность», — резюмирует Верхошинский.


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Александра Чунова, Светлана Ястребова, Анна Третьяк

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