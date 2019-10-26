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04:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

Источник: AP 2019

Поводом для пересмотра решения называется «прогресс в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности». Пока неизвестно, с каких именно товаров снимут ограничения.

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В мае 2018 года 155 наименований украинской продукции были исключены из Единой системы тарифных преференций США. Всего в этот список входят около 120 стран. Эта система была установлена законом о торговле 1974 года и дает право беспошлинно ввозить в США более 3,5 тысячи видов продукции, что должно способствовать экономическому развитию стран. Ограничения затронули такие товары, как шоколад, оптические прицелы, грибы, дезодоранты и некоторые другие. В 2018 году в США без пошлин было ввезено с Украины продукции на 51 миллион долларов при общем объеме поставок 1,4 миллиарда долларов, пишет издание.

18 октября стало известно, что Трамп хотел отказать Украине в военной помощи из-за коррумпированности ее руководства и остался недоволен тем, что Конгресс США все равно отправил деньги украинской стороне.


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Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.

Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что Хантер Байден получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го года. В тот период Джо Байден являлся спецпредставителем США по Украине.

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