06:28 (мск), источник: Lenta.Ru
Дефицит бюджета США приблизился к триллиону долларов
Дефицит американского бюджета по итогам 2019 финансового года достиг 984 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.
В сравнении с 2018-м, положение ухудшилось на 205 миллиардов долларов, однако эта цифра на 16 миллиардов меньше, чем прогнозировалось ранее. В соответствии с обновленными данными, дефицит достиг 4,6 процента ВВП.
Ранее управление по бюджету заявляло, что к 2049 году госдолг США вырастет до 144 процентов ВВП и достигнет самого высокого уровня в истории страны. В его отчете говорилось, что на 2019 год американский госдолг составляет 78 процентов от ВВП страны.