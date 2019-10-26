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06:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Дефицит бюджета США приблизился к триллиону долларов

Дефицит американского бюджета по итогам 2019 финансового года достиг 984 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Источник: Reuters

В сравнении с 2018-м, положение ухудшилось на 205 миллиардов долларов, однако эта цифра на 16 миллиардов меньше, чем прогнозировалось ранее. В соответствии с обновленными данными, дефицит достиг 4,6 процента ВВП.

Ранее управление по бюджету заявляло, что к 2049 году госдолг США вырастет до 144 процентов ВВП и достигнет самого высокого уровня в истории страны. В его отчете говорилось, что на 2019 год американский госдолг составляет 78 процентов от ВВП страны.

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