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11:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года

Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).

Источник: Reuters

«Рост потребительского кредитования, по нашим оценкам, произошел у каждого второго банка из числа 50 крупнейших. Наибольшие темпы роста (выше среднемесячных по сектору) отмечены как у универсальных, так и у специализированных финансовых институтов: “Открытие”, Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Почта Банк, “Тинькофф”, Газпромбанк», — заявил президент НРА Виктор Четвериков.

Объем ссуд, которые банки выдали физическим лицам, вырос на 1,6% (до 17,7 трлн руб.), необеспеченное кредитование увеличилось на 23% в годовом выражении, темп его роста составлял 2%.

Рекордный объем розничных кредитов с учетом ипотеки выдали Сбербанк и Газпромбанк (их портфель вырос на 119,4 млрд и 13,6 млрд руб. соответственно). Почта Банк, Альфа-банк, Росбанк, «Открытие», «Хоум Кредит», ОТП-банк и МТС-банк выдали рекордный объем ссуд в августе или июле.

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