Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лавров раскрыл договоренности Путина и Эрдогана по Сирии Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии
Фоторепортажи
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
22Великая депрессия
15:56 (мск), источник: Ведомости

Журналист Киселев возглавил Союз виноделов России

Он сменил на этом посту бизнес-омбудсмена Титова.

Источник: Е. Разумный / Ведомости

Журналист Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации «Союз виноградарей и виноделов России», на этом посту он сменил бизнес-омбудсмена Бориса Титова. «Я подал заявление об уходе, меня с этой должности отпустили», — сообщил Титов в субботу на всероссийском форуме виноделов в Массандре (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, совет проголосовал за кандидатуру Киселева.

Дмитрий Константинович Киселев — сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, сами понимаете его возможности на телевидении.
Борис Титов
бизнес-омбудсмен

Бизнес-омбудсмен возглавлял совет Союза виноградарей и виноделов России более девяти лет. Он отметил, что после ухода с должности руководителя организации намерен сконцентрироваться на своей основной работе.

Читайте также
У алкоголя появился новый куратор

Киселев, комментируя «РИА Новости» свое назначение, выразил надежду на общую работу. «В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея — продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, “чистое вино”. Спустя век у России — новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс», — сказал журналист.

О том, что телеведущий инвестирует в виноделие в Крыму, стало известно в 2015 г. Проект под названием Cock t`est belle в Коктебеле был основан в 2009 г. четырьмя семьями, компании принадлежит около 5 га виноградников, маленькая винодельня и погреб для выдержки игристых вин. Хозяйство производит до 4000 бутылок в год. Семья Титова тоже занимается винодельческим бизнесом, ей принадлежит винный дом «Абрау-Дюрсо», продающий более 37 млн бутылок в год. Компания производит и продает игристые и тихие вина, развивает винный туризм.

Союз виноградарей и виноделов России существует с 2001 г. Он объединяет комитеты по виноградарству и виноделию Краснодарского, Ставропольского краев, Дагестана и других регионов, а также отдельных производителей.

Организует ежегодный винный конкурс «Южная Россия» в Краснодаре, издает ежегодный «Гид российского покупателя».

Читайте также
 В Забайкалье солдат-срочник убил восьмерых сослуживцев. Что известно
ЦБ после слов Набиуллиной о решительных действиях снизил ставку до 6,5%
«Русские не сдаются!»: Мария Бутина прибыла в Москву
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
В Ростове-на-Дону пустили трамвай по заасфальтированным рельсам
Макгрегор объяснил свою неприязнь к дагестанцам
Ученые: мозг человека отрицает смерть
«Я что, какой-то клоун?» Спортсменку отстранили за хиджаб
Цвет неба и морской волны: показаны лучшие фото синих оттенков
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
В России снова начнётся сборка «убийцы уазиков» (подробности) Помните внедорожники Great Wall Hover? В следующем году они снова вернутся на российский рынок!
Кино
Возлюбленная Петрова снимется в сериале о «фильмах для взрослых» Стася Милославская присоединилась к касту нового проекта Happy End
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Как поступить в ситуации с подростками? 469
Как объяснить ,что лучше прийти без ребёнка ? 373
По следам темы об истерящем ребенке 169
Классный руководитель на 2 класса 106
Леди
Дочь Брежневой встревожила сеть летним фото в мини-бикини Девушка скучает по лету.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь