15:56 (мск), источник: Ведомости
Журналист Киселев возглавил Союз виноделов России
Он сменил на этом посту
Журналист Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации «Союз виноградарей и виноделов России», на этом посту он сменил
Дмитрий Константинович Киселев — сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, сами понимаете его возможности на телевидении.
Киселев, комментируя «РИА Новости» свое назначение, выразил надежду на общую работу. «В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея — продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, “чистое вино”. Спустя век у России — новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс», — сказал журналист.
О том, что телеведущий инвестирует в виноделие в Крыму, стало известно в 2015 г. Проект под названием Cock t`est belle в Коктебеле был основан в 2009 г. четырьмя семьями, компании принадлежит около 5 га виноградников, маленькая винодельня и погреб для выдержки игристых вин. Хозяйство производит до 4000 бутылок в год. Семья Титова тоже занимается винодельческим бизнесом, ей принадлежит винный дом «Абрау-Дюрсо», продающий более 37 млн бутылок в год. Компания производит и продает игристые и тихие вина, развивает винный туризм.
Организует ежегодный винный конкурс «Южная Россия» в Краснодаре, издает ежегодный «Гид российского покупателя».