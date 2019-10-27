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16:42 (мск), источник: Московский комсомолец

Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники

Страшные цифры прошедшей недели.

«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке», — сказал на прошлой неделе Дмитрий Медведев. Я изо всех сил пытался порадоваться. Не получалось. Потом дошло почему. Просто когда Медведев сказал «у нас» — это вовсе не значит, «у нас с вами». У тебя, у нее, у вон того хипстера и вон той бабушки, продающей мерзлые яблоки у метро. Это значит «у них».

Дмитрий Анатольевич рассказал, что в России увеличиваются макроэкономические показатели, растет товарооборот, объем промышленного производства.

А глава «Роснано» Анатолий Чубайс, что в российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать. У России один из лучших показателей в мире по долгу — только 12 процентов ВВП, также имеются бюджетный профицит и стабфонд, низкая — ниже четырех процентов — инфляция. «Крайне устойчивая и высокопрофессиональная политика Центробанка, бюджетная политика — и то, и другое является самым высокопрофессиональным и самым успешным за последние 28 лет», — подчеркнул глава «Роснано».

Просто красота. Небо в алмазах. Куда это все девается, а? Показатели, рост, профицит?

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Когда чавкая сапогами по стылой грязи из Воркуты уходят шахтерские семьи, оставляя свои квартиры в подарок городу. Население там за неполные 30 лет сократилось почти в 4 раза. Потому что жить невозможно. На неделе об этом рассказало вполне себе государственное информагентство.

Когда из больниц увольняются врачи, потому что, чтобы получать зарплату, гарантированную указами президента и создавать хорошую статистику чиновникам, надо работать на две-три ставки. А это невозможно. Посмотрите озвученные несколько дней назад данные вполне себе провластного ОНФ.


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Когда опрашиваемые социологами семьи говорят: у нас денег хватает только на еду и одежду. И таких семей 48,2%. В основном это молодые семьи и пенсионеры. Данные на неделе озвучил Росстат.

Куда девается богатство страны? Давайте еще новости прошедшей недели посмотрим.

Доклад Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse свидетельствует, что Россия обогнала США. В руках 10% самых обеспеченных россиян сосредоточено 83% всего личного благосостояния в стране. В США — 76%, и это при том, что у них один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран. В Китае — 60%.

В голове не укладывается, насколько богата наша страна, если больше 140 миллионов человек, нас, простых людей, могут существовать, пользуясь только 17% ее благосостояния.

Число долларовых миллионеров у нас к середине 2019 года составило 246 тыс. человек. Год назад было 172 тысячи. Долларовых миллиардеров тоже стало больше — было 74 человека, а стало 110. По уровню неравенства в доходах наша страна занимает место рядом с Таджикистаном.

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Еще на неделе мы узнали, что из страны с началом либеральных реформ утек по самым скромным оценкам триллион долларов. Некоторые эксперты считают, что втрое больше.

Есть такой рейтинг, Doing Business — он отражает простоту регистрации компаний, уплаты налогов, совершения таможенных формальностей и других стандартных бизнес-процедур в одних странах по сравнению с другими.

Наш президент, Владимир Путин, пошутил, как передавали в новостях, на встрече с главой Маврикия: «Вы ведете себя нескромно — с 28 места в рейтинге Doing Business переместились на 13, а Россия с 31 — как раз на 28. Мы заняли ваше место».

Чтобы лучше проникнуться мощью этого нашего рывка, поищите Маврикий на карте.

А теперь посмотрите, кому у нас легко Doing Business — делать бизнес. Соблюдать, а чаще обходить законные формальности. Это сын, дочь или седьмая вода на киселе, но люди с чиновниками связанные. И миллиарды за границу утекают, потому что там у них жизнь: отпрыски учатся, виллы на побережье прикуплены, денежки в офшорах крутятся…

Еще одна показательная цифра была озвучена на неделе. Средний россиянин, по данным страховщиков, оценил свою жизнь где-то в 6 миллионов рублей. Это, мол, справедливо будет, если родственники столько получат в случае смерти человека. Вы понимаете, что у нас в головах творится? Мы свою жизнь оценили в стоимость хорошего джипа.

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Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда. При таком ценнике они могут себе позволить душ по 400 прикупить…

Так что, если говорить об экономике, «то очевидно, что в целом у нас все в порядке».

У них. Все. В порядке.

Может это просто стадия такая? Первичное накопление при диком капитализме? И когда господа нажрутся, холопам не только объедки перепадать начнут? Наступит социальная ответственность бизнеса, люди перестанут быть нефтью, жила бы страна родная… Вот это вот всё.

Аж самому смешно стало.

Это для нас страна — родная. Не для них. Но мы все время сидим и ждем. То коммунизма, при котором «все будет бесплатно, все будет в кайф», то условного Сталина, чтобы справедливость насадил железной рукой.

Вопрос, он же самооправдание, «а что мы можем» — риторический.

Пока мы сидим ровно, у них всё будет в порядке.

Дмитрий Попов

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