Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лавров раскрыл договоренности Путина и Эрдогана по Сирии Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии
Фоторепортажи
16«Все вышло из-под контроля»
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
10:16 (мск), источник: Ведомости

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Источник: РИА "Новости"

Это произошло после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство. Информацию также подтвердил источник в одной из компаний, сотрудники которой участвовали в обсуждении документа.

Новость
Новый налог Чубайса назвали неподходящим для России

О предложении ввести новый налог Чубайс рассказал в июне в интервью «РИА Новости». По его словам, углеродный налог должен стимулировать промышленников снижать выбросы. Чубайс отметил, что согласно плану правительства по ратификации Парижского соглашения по климату России нужна система учета объемов выбросов. В ЕС действует правило, согласно которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали нормы, облагаются налогом, напомнил он.

Применять налог планировалось начать через пять лет после вступления в силу закона о государственном регулировании парниковых газов. Премьер-министр Дмитрий Медведев ратифицировал присоединение России к Парижскому соглашению в сентябре 2019 г. Минэкономразвития предлагает вернуться к рассмотрению вопроса о налоге после запуска системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов, если Россия не достигнет целей по сокращению выбросов.

В Российской академии наук (РАН) полагают, что введение углеродного налога создает финансовые угрозы для корпораций российского топливно-энергетического комплекса.

В частности, потери «Газпрома» могут составить $8 млрд в год при ставке $80 за тонну эквивалента СО2. Кроме того, налог несет риски потери Россией значительной части экспорта из-за существенного удорожания энергоносителей и снижения их привлекательности для европейских и азиатских потребителей, считают в РАН.

Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 г. Оно регулирует действия стран для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 г. Цель документа — удержать рост глобальной cредней температуры «намного ниже» 2 °C и постараться ограничить рост температуры величиной 1,5°C. В конце февраля Минприроды внесло в правительство предложения по ратификации этого соглашения.

Читайте также
Повествуя о нацпроектах министр Орешкин вспомнил про работу «Ми6»
Во время загрузки произошла ошибка.
09:42 (мск)© Ньюстюб
 Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Главаря ИГ вычислили благодаря одной из его жен
Раскрыты подробности разоружения националистов в Донбассе
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в вещании
Названа минимально допустимая для России цена на нефть
Найденный на кухне шедевр Чимабуэ продан за рекордную сумму
Родная чужбина. Где оказались потомки советских вождей?
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
В России снова начнётся сборка «убийцы уазиков» (подробности) Помните внедорожники Great Wall Hover? В следующем году они снова вернутся на российский рынок!
Кино
Ян Гэ: «Нет ничего невозможного. Даже выйти за Брэда Питта» Яркая и неординарная, непохожая ни на кого певица, актриса и режиссер — о своем новом (и очень откровенном) фильме, мечтах, подходе к работе и творческом методе
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Как захотеть ребенка? 317
Еротические сны 254
сдача квартиры 104
Хочу собаку. 95
Леди
Алика Смехова взволновала фанатов глубоким декольте Актриса предстала в провокационном образе.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь