11:03 (мск), источник: РИА Новости
Исследование: россияне стали охотнее копить на старость и образование
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Около трети россиян имеют накопления, сообщил РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
Отмечается, что средняя сумма, которую жители страны считают накоплениями, составляет сто тысяч рублей.
Кроме того, популярным ответом о причинах накопления стало желание отдохнуть на отложенные средства. Чаще всего это делают жители Москвы и
На ремонт квартиры или дома копят 17% россиян, а на недвижимость чуть меньше — 16%. Последний показатель вырос на 7% за два года.
Кроме того, на образование откладывают около 14% людей. Это число выросло в два раза по сравнению с 2017 годом.
Накопления также делают для покупки автомобиля — 12%, а также на мебель и бытовую технику —9%.
Руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко объяснил желание россиян откладывать средства на старость снижением покупательной способности, а также сокращением помощи со стороны детей. Накопления на образование, по его мнению, может свидетельствовать о том, что оно становится менее доступно.