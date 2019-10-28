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10:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Делягин рассказал, как сделать в РФ дешевые и доступные кредиты

Для успешного экономического развития РФ нужно ограничивать финансовые спекуляции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 октября корреспонденту ИА REGNUM.

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Источник: РИА "Новости"

«Для того, чтобы снизить процентную ставку по-настоящему, сделать кредиты дешевыми и доступными надо ограничить финансовые спекуляции, — сказал экономист. — Если деньги станут доступны для реального сектора экономики, то они из реального сектора немедленно ломанутся на валютный рынок и на другие спекулятивные рынки и дестабилизируют ситуацию. Поэтому все развитые страны, которые находились на нашем уровне зрелости финансовой системы стали развитыми только благодаря тому, что они ограничивали финансовые спекуляции».

Но, как подчеркнул Делягин, поскольку российские либералы служат глобальным спекулянтам, то ограничивать спекуляции они не могут по определению.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что Центробанку не следует понижать ключевую ставку ниже уровня в 3%. По словам министра, в случае если указанного уровня будет недостаточно для стимулирования экономики, лучшим вариантом будет «пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит».

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