11:36 (мск), источник: Секрет Фирмы
В России начала дорожать гречка
На Алтае резко выросли цены на гречку. Рост цен на тонну крупы в регионе за год составил 79,8%. Ранее поставщики предупредили ретейлеров о грядущем удорожании гречихи на 20−25%.
К росту цен на одну из любимых круп россиян привело сокращение площадей посевов
В ожидании ещё большего повышения цен некоторые поставщики не продают старые запасы крупы, даже несмотря на образовавшийся на рынке дефицит.
Впрочем, 25% — далеко не рекордный рост для гречки: в июне 2016 года розничная цена килограмма достигла 92 рублей
Анатолий Круглов