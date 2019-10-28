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11:36 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России начала дорожать гречка

На Алтае резко выросли цены на гречку. Рост цен на тонну крупы в регионе за год составил 79,8%. Ранее поставщики предупредили ретейлеров о грядущем удорожании гречихи на 20−25%.

Источник: РИА "Новости"

К росту цен на одну из любимых круп россиян привело сокращение площадей посевов из-за избыточного урожая 2017 года. По данным ФАС, в отдельных регионах России оптовые цены на гречку с конца июля выросли от 5% до 29%. При этом нарушений законодательства ведомство не выявило.

В ожидании ещё большего повышения цен некоторые поставщики не продают старые запасы крупы, даже несмотря на образовавшийся на рынке дефицит.

Впрочем, 25% — далеко не рекордный рост для гречки: в июне 2016 года розничная цена килограмма достигла 92 рублей из-за низкого урожая 2014−2015 годов. Также серьёзный дефицит гречки случился в 2010 году, когда некоторые поля оказались затронуты лесными пожарами.

Анатолий Круглов

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