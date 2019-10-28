Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате

Выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге, министр вспомнил пример сотрудника британской Ми-6 Кима Филби, который работал на советскую разведку. Тот замечал, что позволяет советским агентам работать в полный рост, поскольку сотрудники контрразведки Ми-6 были заняты написанием никчемных бумажных справок и отчетов.
Когда мой сотрудник начинал активно вести работу — вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал его никому ненужной бумажной рутиной, и его активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов.
Максим Орешкинглава Минэкономразвития РФ
В ответ на это глава Счетной палаты Алексей Кудрин поинтересовался, значит ли это, что нужно искать врагов в своих рядах.
«Алексей Леонидович, вот здесь могу сказать, что искать их нужно в ваших рядах, например», — ответил Орешкин.
Он отметил, что по каждому нацпроекту каждую неделю сотрудники министерства отправляют Счетной палате справки, помимо этого приходит еще 5−6 запросов в месяц нерегулярных.
«Все это происходит на бумаге, каждый раз происходит зачастую в новой форме, под новым углом. Сотрудники сидят и пишут-пишут-пишут, отправляют. Не только Счетная палата, это и аппарат правительства, и прокуратура, то есть целый ряд ведомств, которые эту отчетность собирают, и закапываемся», — ответил Орешкин.
«Во всех контрольных органах есть такие (“враги” — ИФ)?», — уточнил Кудрин.
«Да. Но у вас есть возможность в Счетной палате найти, кто там является агентом иностранной разведки», — предложил Орешкин.