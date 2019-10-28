Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия может присоединиться к проекту по созданию окололунной станции Крикалев прокомментировал планы NASA по запуску лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway
Фоторепортажи
13Победители конкурса Spotlight Awards
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
13:22 (мск), источник: Интерфакс

Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Госаппарат тратит огромное количество времени и ресурсов на ненужную отчетность, это одно из препятствий на пути к реализации национальных целей, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. В качестве примера избыточного «бумажного» регулирования он назвал количество справок, которые приходится готовить по требованию Счетной палаты.

Источник: РИА "Новости"

Выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге, министр вспомнил пример сотрудника британской Ми-6 Кима Филби, который работал на советскую разведку. Тот замечал, что позволяет советским агентам работать в полный рост, поскольку сотрудники контрразведки Ми-6 были заняты написанием никчемных бумажных справок и отчетов.

Когда мой сотрудник начинал активно вести работу — вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал его никому ненужной бумажной рутиной, и его активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов.
Максим Орешкин
глава Минэкономразвития РФ
Новость
Рассекречено признание Кима Филби в шпионаже на СССР

В ответ на это глава Счетной палаты Алексей Кудрин поинтересовался, значит ли это, что нужно искать врагов в своих рядах.

«Алексей Леонидович, вот здесь могу сказать, что искать их нужно в ваших рядах, например», — ответил Орешкин.

Он отметил, что по каждому нацпроекту каждую неделю сотрудники министерства отправляют Счетной палате справки, помимо этого приходит еще 5−6 запросов в месяц нерегулярных.

«Все это происходит на бумаге, каждый раз происходит зачастую в новой форме, под новым углом. Сотрудники сидят и пишут-пишут-пишут, отправляют. Не только Счетная палата, это и аппарат правительства, и прокуратура, то есть целый ряд ведомств, которые эту отчетность собирают, и закапываемся», — ответил Орешкин.

«Во всех контрольных органах есть такие (“враги” — ИФ)?», — уточнил Кудрин.

«Да. Но у вас есть возможность в Счетной палате найти, кто там является агентом иностранной разведки», — предложил Орешкин.

Читайте также
Сколько денег выделят на нацпроекты?
Источник:©Аргументы и факты
Суд арестовал срочника, расстрелявшего сослуживцев
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной
В отелях Турции может появиться «налог на проживание»
«Темная история»: почему СК ищет семью, пропавшую 30 лет назад
В соцсетях массово ищут кошку, спрятанную среди голубей
Священника удивила реакция на молебны в теплице в Вологде
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Большое обновление старой «Нивы»: собрана первая партия машин В конце этого года АВТОВАЗ должен представить рестайлинговую версию заслуженного внедорожника Lada 4x4
Кино
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Начинающий артист отметил, что переволновался
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Как захотеть ребенка? 358
Еротические сны 284
Хочу сдать ребёнка в детский дом. 255
Хто говорит? Аноним! 159
Леди
Алика Смехова взволновала фанатов глубоким декольте Актриса предстала в провокационном образе.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь