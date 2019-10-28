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15:50 (мск), источник: Московский комсомолец

Стало известно, кто из россиян больше всех закредитован

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) выяснило, люди каких профессий в России являются самыми закредитованными. В числе лидеров оказались охранники, медики и соцработники.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты НБКИ вычислили показатель долговой нагрузки (ПДН) россиян разных профессий, который отображает, какую часть дохода человек тратит на выплату кредита. Выяснилось, что самыми закредитованными гражданами в России являются работники охранной сферы — их ПДН составил 34%.

Долговая нагрузка на людей этой профессии за последние полгода выросла быстрее всех.

На втором месте с небольшим отставанием оказались работники в медицинской сфере. Они вынуждены выплачивать треть (33,2%) своих доходов на погашение займов. Почти столько же выплачивают соцработники (32,8%).

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Также высокая долговая нагрузка сегодня лежит на самозанятых гражданах, работников транспортной сферы, учителей и юристов. Примечательно, что работники юридической сферы берут кредиты также охотно, как и охранники.

Меньше всего кредитов «весит» на сотрудниках IT-сферы (13,6%), телекоммуникаций (15,7%), маркетинга и рекламы (20%).

В среднем долговая нагрузка на россиян с 1 апреля по 1 октября этого года выросла независимо от их профессии, пишет РБК.

По оценке НБКИ, за последние полгода средний ПДН заемщиков вырос на 1,64% и составил 24,63%. Закредитованность стремительно росла в 13 профессиональных категориях из 20. Наряду с вышеупомянутыми профессиями относительно быстро растут обязательства у представителей сферы туризма и СМИ.

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