Стало известно, кто из россиян больше всех закредитован

Специалисты НБКИ вычислили показатель долговой нагрузки (ПДН) россиян разных профессий, который отображает, какую часть дохода человек тратит на выплату кредита. Выяснилось, что самыми закредитованными гражданами в России являются работники охранной сферы — их ПДН составил 34%.
Долговая нагрузка на людей этой профессии за последние полгода выросла быстрее всех.
На втором месте с небольшим отставанием оказались работники в медицинской сфере. Они вынуждены выплачивать треть (33,2%) своих доходов на погашение займов. Почти столько же выплачивают соцработники (32,8%).
Также высокая долговая нагрузка сегодня лежит на самозанятых гражданах, работников транспортной сферы, учителей и юристов. Примечательно, что работники юридической сферы берут кредиты также охотно, как и охранники.
Меньше всего кредитов «весит» на сотрудниках IT-сферы (13,6%), телекоммуникаций (15,7%), маркетинга и рекламы (20%).
В среднем долговая нагрузка на россиян с 1 апреля по 1 октября этого года выросла независимо от их профессии, пишет РБК.
По оценке НБКИ, за последние полгода средний ПДН заемщиков вырос на 1,64% и составил 24,63%. Закредитованность стремительно росла в 13 профессиональных категориях из 20. Наряду с вышеупомянутыми профессиями относительно быстро растут обязательства у представителей сферы туризма и СМИ.