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18:06 (мск), источник: Секрет Фирмы

Четыре квартиры, 5000 картин и акции с Кипра. Опубликован брачный договор сбежавшего из России банкира

Суд в Москве признал недействительным брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева и его супруги Дарьи. Бизнесмен передал жене крупнейшую в мире коллекцию картин соцреализма, четыре московские квартиры и акции кипрских компаний.

Источник: РИА "Новости"

В декабре 2017 года началась процедура санации Промсвязьбанка. За два месяца Дарья Ананьева получила часть имущества супруга. Сейчас государство пытается отсудить у беглого банкира и его брата Дмитрия 282 млрд рублей. Экс-владельцы заочно арестованы по обвинению в растрате и отмывании денег.

Как сообщил РБК представитель ПСБ, Ананьев передал жене «крупнейшую в мире коллекцию картин соцреализма», которая насчитывает 5299 экземпляров. Дарье Ананьевой также отошли:

  • 50% в «Группе Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V. ;
  • три квартиры в доме № 137 на Ленинском проспекте в Москве;
  • квартира на Большой Спасской улице в Москве;
  • недвижимость Алексея Ананьева в Австрии и Португалии;
  • 1000 акций кипрской компании Bloumer;
  • 11 000 акций кипрской компании Skibren.
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Юристы ПСБ в суде настаивали, что Алексей Ананьев передал жене имущество, чтобы скрыть его от кредиторов. Адвокат банкира Алексей Тугуши настаивает, что Промсвязьбанк не имеет права требовать имущество у Ананьева.

Суд признал брачный договор, заключённый после 29 лет совместной жизни Ананьевых, недействительным, но отказался передать активы обратно в семейную собственность. Однако юрист Дарья Шляпникова считает, что рано или поздно имущество вернётся в общую собственность.


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В мае суд арестовал два самолета Bombardier Challenger 650, 50 объектов недвижимости, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar, которые принадлежали братьям Ананьевым. Под санкции также попали здание и коллекция Института русского реалистического искусства, который закрылся после решения суда. Позже выяснилось, что музей передал картины кипрской фирме, связанной с Дарьей Ананьевой.

Антон Иванов

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