Четыре квартиры, 5000 картин и акции с Кипра. Опубликован брачный договор сбежавшего из России банкира

В декабре 2017 года началась процедура санации Промсвязьбанка. За два месяца Дарья Ананьева получила часть имущества супруга. Сейчас государство пытается отсудить у беглого банкира и его брата Дмитрия 282 млрд рублей. Экс-владельцы заочно арестованы по обвинению в растрате и отмывании денег.
Как сообщил РБК представитель ПСБ, Ананьев передал жене «крупнейшую в мире коллекцию картин соцреализма», которая насчитывает 5299 экземпляров. Дарье Ананьевой также отошли:
Юристы ПСБ в суде настаивали, что Алексей Ананьев передал жене имущество, чтобы скрыть его от кредиторов. Адвокат банкира Алексей Тугуши настаивает, что Промсвязьбанк не имеет права требовать имущество у Ананьева.
Суд признал брачный договор, заключённый после 29 лет совместной жизни Ананьевых, недействительным, но отказался передать активы обратно в семейную собственность. Однако юрист Дарья Шляпникова считает, что рано или поздно имущество вернётся в общую собственность.
В мае суд арестовал два самолета Bombardier Challenger 650, 50 объектов недвижимости, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar, которые принадлежали братьям Ананьевым. Под санкции также попали здание и коллекция Института русского реалистического искусства, который закрылся после решения суда. Позже выяснилось, что музей передал картины кипрской фирме, связанной с Дарьей Ананьевой.