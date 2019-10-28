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20:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Продажа Sukhoi SuperJet 100 в Африку сорвалась

Сделка по продаже российского самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) в Замбию заморожена из-за нехватки финансирования, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, которого цитирует ТАСС.

Источник: Reuters

«По Африке, например, у нас подписан контракт на поставку одной VIP-версии SSJ-100 в Замбию. Но при этом в Замбии, кроме аванса, не нашлось средств на финансирование этого самолета, поэтому контракт находится в замороженном состоянии», — отметил Мантуров.

По его словам, Россия продолжит искать новых покупателей на SSJ-100 среди африканских стран, однако Москва нацелена только на массовые (минимум 20 штук), а не штучные поставки. В рамках сорвавшейся сделки Замбии должен был быть поставлен самолет в VIP-версии.

Ранее Мантуров рассказывал о переговорах между Россией и Египтом о поставке партии SSJ-100 этой африканской стране. Их исход зависит от сроков полного возобновления авиасообщения между государствами.

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