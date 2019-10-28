20:35 (мск), источник: Lenta.Ru
Продажа Sukhoi SuperJet 100 в Африку сорвалась
Сделка по продаже российского самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) в Замбию заморожена
«По Африке, например, у нас подписан контракт на поставку одной
По его словам, Россия продолжит искать новых покупателей на SSJ-100 среди африканских стран, однако Москва нацелена только на массовые (минимум 20 штук), а не штучные поставки. В рамках сорвавшейся сделки Замбии должен был быть поставлен самолет в
Ранее Мантуров рассказывал о переговорах между Россией и Египтом о поставке партии SSJ-100 этой африканской стране. Их исход зависит от сроков полного возобновления авиасообщения между государствами.