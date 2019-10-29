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02:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Мировой экономике предсказали перестройку

Стремление к сокращению потребления может привести к тому, что всю экономическую модель в мире придется перестраивать. Такое мнение высказал доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Макаров, его слова приводит РИА Новости.

Источник: Reuters

По словам эксперта, человечеству придется, в частности, перестраивать принципы распределения и перераспределения богатства. Макаров назвал эту задачу настолько всеобъемлющей, что ее реализация в глобальном масштабе оказывается практически неосуществимой.

Ранее генеральный директор бренда одежды H&M Карл-Йохан Петерсон раскритиковал движение за сокращения потребления. По его словам, это может иметь «ужасные социальные последствия».

По его словам, бороться с изменениями климата стоит не запретами, а экологическими инновациями.

Сторонниками сокращения потребления выступают экоактивисты. Самый яркий пример последних лет — шведская школьница Грета Тунберг. В сентябре она выступила на саммите по климату в ООН, где отчитала политиков за разрушительные последствия их решений.

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