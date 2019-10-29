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28 октября, источник: Коммерсантъ

Россия предложила пакетное решение вопросов по газу с Украиной

Различные вопросы, связанные с газом, нужно решать с Украиной все в совокупности, заявил министр энергетики Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров, которые завершились в Брюсселе. По его словам, это касается не только транзита газа и его поставок, но и судебных споров.

Источник: Reuters
Мы считаем, что они должны решаться пакетно. В том числе вопросы, касающиеся поставок российского газа напрямую потребителям Украины, минуя реверс.
Александр Новак
(цитата по ТАСС)

В «Нафтогазе» заявили, что говорить о каких-либо пакетных решениях пока невозможно. Компания отмечает, что Россия должна была передать официальные предложения по урегулированию споров по газу, в частности, по решению Стокгольмского арбитража. Украинская сторона их однако не получила.

«Говорить о любых “пакетных решения всех проблем”, включая варианты погашения долга “Газпрома” по результатам Стокгольмского арбитража, по этой причине невозможно. Ждем следующих контактов», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.

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Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году. Российская компания с этим решением не согласилась.

По словам заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, Россия стремится включить в пакетное соглашение «ясное указание» на то, что Украина согласна на прямые поставки газа и будет работать по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, это новый поворот в переговорах.


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«Поэтому, я думаю, что обе стороны должны будут обсудить это внутри своих правительств и сначала на двусторонней основе, а мы готовы способствовать этим дискуссиям, если нас попросят», — сказал господин Шефчович после консультаций по газу (цитата по ТАСС).

Напомним, 31 декабря истекает контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза». На переговорах в конце сентября Россия, Украина и ЕС согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря. Последние консультации, которые прошли 28 октября, Еврокомиссия назвала неудачными. Следующий раунд переговоров пройдет в ноябре.

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