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01:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В России пройдет эксперимент по приему бутылок в магазинах

Минпромторг проведет эксперимент по приему тары и упаковки в магазинах, сообщает РБК. Ранее информация об этом появилась в Telegram-канале «Зеленый Змий».

Источник: AP 2019

Подготовить проект необходимых мероприятий поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Еще в мае он поручил проработать вопрос о возобновлении практики сдачи бутылок в магазин.

До конца года ведомство определит виды продукции, которая пригодна для переработки и повторного использования. После того как будут решены законодательные вопросы, эксперимент будет запущен. По оценке Минпромторга, это произойдет не ранее начала 2020 года.

Ранее «Ъ» писал о том, что россияне смогут расплатиться за проезд в метро бонусами от сдачи пластиковых и алюминиевых банок и бутылок в фандоматы. Такую возможность сейчас прорабатывает Минтранс вместе с профильными ведомствами и другими заинтересованными сторонами.

Как именно будут начисляться бонусы, пока неизвестно. Опрошенные «Ъ» эксперты одобрили инициативу, но отметили, что ее будет трудно реализовать.

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