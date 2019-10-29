01:30 (мск), источник: Коммерсантъ
В России пройдет эксперимент по приему бутылок в магазинах
Минпромторг проведет эксперимент по приему тары и упаковки в магазинах, сообщает РБК. Ранее информация об этом появилась в
Подготовить проект необходимых мероприятий поручил
До конца года ведомство определит виды продукции, которая пригодна для переработки и повторного использования. После того как будут решены законодательные вопросы, эксперимент будет запущен. По оценке Минпромторга, это произойдет не ранее начала 2020 года.
Ранее «Ъ» писал о том, что россияне смогут расплатиться за проезд в метро бонусами от сдачи пластиковых и алюминиевых банок и бутылок в фандоматы. Такую возможность сейчас прорабатывает Минтранс вместе с профильными ведомствами и другими заинтересованными сторонами.
Как именно будут начисляться бонусы, пока неизвестно. Опрошенные «Ъ» эксперты одобрили инициативу, но отметили, что ее будет трудно реализовать.