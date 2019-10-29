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09:06 (мск), источник: Известия

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Правительственная комиссия не согласовала дополнительное финансирование новой программы их развития.

Источник: РИА "Новости"

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году. Эксперты сомневаются, что исключенные из него населенные пункты смогут решить свои проблемы без федеральных денег. Минэкономразвития предлагало за следующие три года выделить на новую программу развития моногородов дополнительно 18,6 млрд рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Программные изменения

Количество моногородов в России может сократиться практически вдвое — с 321 до 170. Этот вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве, рассказал «Известиям» ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете нижней палаты по экономполитике Павел Склянчук.

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В середине октября министр экономического развития РФ Максим Орешкин в письме председателю комитета по экономполитике Сергею Жигареву (копия документа есть у «Известий») отметил, что «в рамках разрабатываемой госпрограммы РФ “Развитие моногородов” планировалось провести сплошной пересмотр перечня моногородов в 2020 году». Он также добавил, что этот список может существенно сократиться. В Минэке «Известиям» пояснили, что на первом этапе не планируется радикально пересматривать перечень, так как нельзя оставлять кризисные города без поддержки.

В ведомстве отметили, что необходимо собрать большой объем данных по всем муниципальным образованиям вокруг предприятий, а не только по 321 моногороду, поэтому глобальный пересмотр списка в министерстве планируют не ранее 2020 года.

Новая программа готовится взамен старой. Она должна была действовать с 2016 по 2025 год, но досрочно прекратила свое существование 1 января 2019-го. С критикой документа выступила Счетная палата.

Ее проверка показала, что меры по поддержке моногородов не привели к диверсифицированному и стабильному их развитию, программа не облегчила и не упростила жизнь населения.

Проект новой программы Минэкономразвития 23 июля 2019 года отправило в Минфин на рассмотрение. Сейчас документ дорабатывается с учетом замечаний министерства финансов, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.

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Предложения о сокращении количества моногородов в Минфин не поступали, сказали «Известиям» в ведомстве.

— Мы видели предложения по корректировке госпрограммы по развитию моногородов, подготовленные Минэкономразвития России, позиция Минфина России по этому вопросу была направлена в профильное ведомство, но доработанная версия не поступала на рассмотрение, — пояснили в министерстве.


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Генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов сказал «Известиям», что в проекте новой программы не было принципиальных отличий от старой по многим вопросам. В частности, в нем не содержалось четких механизмов диверсификации и ускорения темпов экономического роста моногородов.

Сокращать нельзя оставить

Для адресности господдержки будут актуализированы критерии отнесения территорий к моногородам и, соответственно, пересмотрен их перечень, подтвердили в Минэкономразвития.

Как рассказал «Известиям» председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

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Во втором случае из списка могут выпасть населенные пункты, которые действительно создавали альтернативную экономику — например, Набережные Челны в Татарстане или Полевской в Свердловской области, — но их немного. В основном речь идет о том, что градообразующее предприятие закрылось, а другие не появились — например, Вичуга и Южа в Ивановской области, Бытошь в Брянской области, сказал эксперт.

По словам Павла Склянчука, города, которые исключат из списка, не смогут получать господдержку. Однако, по данным Дмитрия Землянского, населенные пункты, в которых закрылись предприятия, чаще всего и раньше не получали помощь. Деньги выделялись на инвестпроекты, а их в таких городах немного. Но у местных властей была надежда, что рано или поздно, если они предложат хороший проект, то смогут получить дополнительные ресурсы. А теперь этого шанса, скорее всего, не будет, добавил он.

Как отметила депутат Госдумы Альфия Когогина, чтобы новая программа была более адресной, надо актуализировать критерии, по которым города получают свой статус.

Однако исключенные населенные пункты нельзя оставлять без поддержки, стоит перевести их в другие программы.

Например, поселения с числом жителей менее 3 тыс. человек — в программу комплексного развития сельских территорий, уточнила она.

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Создание в моногородах нового рентабельного производства, которое бы давало рабочие места и самоокупалось, — сложнейшая задача, считает генеральный директор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. Но проблема в том, что никто не знает, какие именно предприятия нужно открывать.

— Думаю, что разработчики программы это хорошо понимают и потому не спешат просто раздавать бюджетные деньги в качестве субсидий. Это не поможет моногородам переродиться, а лишь продлит их стагнацию и вымирание, — отметила она.

В пресс-службе Минэка «Известиям» сказали, что на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам предложения ведомства о выделении дополнительных средств на развитие моногородов (в 2020 году — 6,4 млрд рублей, в 2021-м — 6,021 млрд и в 2022-м — 6,2 млрд) не поддержали. Этот вопрос, по информации пресс-службы, будет рассмотрен в очередном бюджетном цикле.

В 2019 году в фонд «Моногорода.рф» должно быть перечислено 2,8 млрд рублей из федерального бюджета, с 2020 по 2024-й запланировано по 4,7 млрд рублей.

Мария Перевощикова

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