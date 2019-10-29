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12:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У сетей появилась новая причина не получить разрешение на продажу спиртного

Крупнейшие торговые сети, включая X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем. Регуляторы ссылаются на наличие неоплаченных штрафов, в ритейле настаивают, что сроки их оплаты на момент отказов еще не истекли. Из-за ситуации магазины могут лишиться прав на торговлю спиртным на полгода, что грозит потерей 15% всей выручки. Минпромторг обещает решить проблему поправками к законодательству, но их принятие может затянуться.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О проблемах торговых сетей с получением лицензий на розничную продажу алкоголя «Ъ» рассказал источник на рынке. По его словам, регулярно сталкиваться с отказами лицензирующих органов компании начали во второй половине 2019 года. Причиной собеседник «Ъ» назвал вступившие с января поправки к закону «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции». Теперь основанием для приостановки лицензий может быть наличие у розницы неоплаченных штрафов в сфере оборота спиртного, информация о которых содержится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

По словам источника «Ъ», только в Москве и Подмосковье сети ежемесячно получают примерно 15 отказов в выдаче или продлении лицензий, а в регионах ситуация еще хуже. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») подтвердили «Ъ», что столкнулись с такими случаями. Об отказах в выдаче лицензий говорят и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5, «Магнит», «Ленту», Auchan, Metro и пр.). Для разрешения ситуации сетям приходится повторно обращаться в профильные органы после оплаты штрафов, дождавшись, пока сведения будут внесены в систему, поясняет источник «Ъ». По его словам, процесс занимает до шести месяцев, за время которых магазины не могут продавать алкоголь и, соответственно, недополучают выручку. Сети вынуждены приостанавливать продажу алкоголя на длительные сроки, что грозит серьезными убытками, говорят в АКОРТ. В «Магните» и Metro не предоставили комментарий. В «Ленте» и Auchan утверждают, что проблема их не коснулась.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз оценивает долю крепкого алкоголя в выручке магазинов федеральных сетей до 15% от оборота. Для сравнения, в январе—сентябре 2019 года X5 получила 1,3 трлн руб. выручки.
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Таким образом, доходы компании от продажи спиртного за этот период можно оценить в 195 млрд руб. Кроме того, из-за отсутствия на полке спиртного покупатель может отказаться и от приобретения сопутствующих товаров (продуктов и пр.), указывает Дробиз. По его словам, поставщикам, если проблемы с лицензиями возникли у одной или нескольких сетей, ситуация также грозит убытками: перенаправить товар другому продавцу может быть невозможно, ведь далеко не каждая компания работает со всем ритейлом.

Подход регуляторов избыточно формализован и препятствует ведению бизнеса даже добросовестными продавцами, возмущаются в АКОРТ. Там отмечают, что спрос на легальный алкоголь уже находится под сильным давлением из-за падения доходов, а потребитель, который не может приобрести легальную продукцию, может переключиться на нелегальную. Вадим Дробиз, впрочем, указывает, что прямой зависимости между снижением продаж легального алкоголя и роста нелегального сектора сегодня нет.

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В Минфине, Росалкогольрегулировании и ГИС ГМП на вопросы «Ъ» не ответили. Но в Минпромторге признают наличие проблемы и считают, что она требует «срочного решения». Там согласны, что в случае назначения штрафа организации не всегда могут вовремя отследить его и уплатить. Кроме этого, информация о штрафе может содержаться в ГИС ГМП даже после его уплаты. А поскольку лицензия может выдаваться организации на несколько обособленных подразделений, крупным сетям приходится «ловить» временной промежуток, когда у всей сети не будет административных штрафов и задолженностей по налогам, продолжает представитель министерства.

В Минпромторге говорят, что разрабатывают законопроект, согласно которому основанием для отказа в выдаче лицензии будет только наличие просроченной задолженности, а не штрафа в целом. Кроме этого, изменения предусмотрят выдачу лицензии на каждый торговый объект. Но источник «Ъ» на рынке знает, что работа над этими поправками ведется с лета 2019 года и до сих пор нет ясности, когда документ может быть принят. Законопроект прорабатывается, отмечают в Минпромторге.

Мария Котова, Анатолий Костырев

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