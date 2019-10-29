Отказ от «санкционной» еды стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год

12:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
К таким выводам пришли экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР в совместном исследовании эффектов продуктового эмбарго, действующего пять лет. Сумма потерь граждан на 84% была перераспределена в пользу российских производителей и на 3% — импортеров, а 13% стали чистыми потерями. При этом за пять лет об однозначном успехе импортозамещения можно говорить лишь в производстве помидоров, свинины и птицы.
Бриф исследования «Российское продовольственное эмбарго: пять лет спустя» (работы Полины Кузнецовой из РАНХиГС и Натальи Волчковой из ЦЭФИР) опубликован на форуме исследований Восточной Европы и переходных экономик (FREE Network) — совместной площадке исследовательских институтов Швеции, Белоруссии, России, Латвии, Польши, Грузии и Украины. На основе модели частичного равновесия (простейшая модель, показывающая основные функциональные взаимосвязи между внутренним спросом и предложением и спросом и предложением товаров на мировом рынке, определяет объемы экспорта и импорта, а также равновесную цену в торговле), а также данных Росстата, Евромонитора и UN Comtrade авторы исследования сравнили изменение потребления, выпуска и цен на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом. В результате была получена оценка того, что получили от санкций потребители, производители и импортеры.
Исключение составляют лишь птица, свинина и помидоры — товары, которые экономисты отнесли к группе «успех импортозамещения». Реальные цены на них выросли к 2016 году — но последующий рост внутреннего производства к 2018 году обеспечил падение цен ниже уровня 2013 года и рост потребления. Общие выгоды потребителей от импортозамещения свинины, птицы и помидоров оцениваются авторами исследования в 75 млрд руб. в год.
Напомним, при введении продовольственных антисанкций власти в том числе ссылались на необходимость обеспечения продовольственной безопасности за счет импортозамещения. По оценкам авторов исследования, 84% из 445 млрд руб. потерь, которые несут потребители, ежегодно перераспределяются в пользу отечественных производителей — но большинство позиций списка санкционных товаров заместить так и не удалось. 13% составили чистые потери для экономики. Еще 3% уходят к новым поставщикам более дорогой продукции
Алексей Шаповалов