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12:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Отказ от «санкционной» еды стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год

Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

К таким выводам пришли экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР в совместном исследовании эффектов продуктового эмбарго, действующего пять лет. Сумма потерь граждан на 84% была перераспределена в пользу российских производителей и на 3% — импортеров, а 13% стали чистыми потерями. При этом за пять лет об однозначном успехе импортозамещения можно говорить лишь в производстве помидоров, свинины и птицы.

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Пять лет эмбарго: как Россия пережила контрсанкции

Бриф исследования «Российское продовольственное эмбарго: пять лет спустя» (работы Полины Кузнецовой из РАНХиГС и Натальи Волчковой из ЦЭФИР) опубликован на форуме исследований Восточной Европы и переходных экономик (FREE Network) — совместной площадке исследовательских институтов Швеции, Белоруссии, России, Латвии, Польши, Грузии и Украины. На основе модели частичного равновесия (простейшая модель, показывающая основные функциональные взаимосвязи между внутренним спросом и предложением и спросом и предложением товаров на мировом рынке, определяет объемы экспорта и импорта, а также равновесную цену в торговле), а также данных Росстата, Евромонитора и UN Comtrade авторы исследования сравнили изменение потребления, выпуска и цен на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом. В результате была получена оценка того, что получили от санкций потребители, производители и импортеры.

Исследователи обнаружили, что за последние пять лет потребители ежегодно теряют 530 млрд руб. в ценах 2013 года.

Исключение составляют лишь птица, свинина и помидоры — товары, которые экономисты отнесли к группе «успех импортозамещения». Реальные цены на них выросли к 2016 году — но последующий рост внутреннего производства к 2018 году обеспечил падение цен ниже уровня 2013 года и рост потребления. Общие выгоды потребителей от импортозамещения свинины, птицы и помидоров оцениваются авторами исследования в 75 млрд руб. в год.

Таким образом, общие потери потребителей составляют ежегодно 445 млрд руб.— или около 3 тыс. руб. на человека в год. Это 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины — и соответствующий рост расходов на питание для тех, кто находится за чертой бедности.
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Напомним, при введении продовольственных антисанкций власти в том числе ссылались на необходимость обеспечения продовольственной безопасности за счет импортозамещения. По оценкам авторов исследования, 84% из 445 млрд руб. потерь, которые несут потребители, ежегодно перераспределяются в пользу отечественных производителей — но большинство позиций списка санкционных товаров заместить так и не удалось. 13% составили чистые потери для экономики. Еще 3% уходят к новым поставщикам более дорогой продукции из-за границы. Выиграли от этого прежде всего Белоруссия (78%), Аргентина (6%), Швейцария (4%), Уругвай (3%) и Чили (3%). «Спустя пять лет после введения контрсанкций российские потребители продолжают платить за них из своего кармана. Хотя немногие отрасли промышленности продемонстрировали положительный эффект от политики импортозамещения, большинство из них недостаточно эффективны, чтобы изменить динамику цен», — заключается в исследовании.

Алексей Шаповалов

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10 августа© Ньюстюб
Эмбарго на импорт продуктов
Источник:©РИА "Новости"
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