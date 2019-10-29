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05:17 (мск), источник: Ведомости

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК. Министерство предлагает Росстату с 2020 г. верифицировать сведения об уровне бедности информацией о налогах и страховых взносах. Отдельно предлагается изучать бедность среди пенсионеров и семей с детьми.

Источник: РИА "Новости"

Нововведения необходимы для повышения качества статистики бедности в России, а также усиления адресности социальной помощи от государства, сообщает министерство. Для реализации планов потребуется 1,3 млрд руб.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что с 2020 г. Росстат начнет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, которая позволит учесть индивидуальные особенности каждого нуждающегося, включая его доходы, здоровье, условия проживания, состав семьи и другие факторы, сообщает РБК.

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Руководитель Росстата Павел Малков пояснял, что данные для системы будут брать из Пенсионного фонда, единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и налоговой службы.

Для измерения бедности Росстат использует соотношение доходов населения с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом. 22 октября Росстат опубликовал статистику, согласно которой половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. В I квартале доля российских семей, которым не хватает средств на товары длительного пользования — мебель, электроприборы и т. д., — составила 49,2%, а во II квартале — 49,4%. Это больше, чем в аналогичных периодах прошлого года, на 0,2 и 0,6 процентного пункта соответственно. Вместе с тем доля семей, которым хватает денег на еду, но затруднительно покупать одежду, за год уменьшилась с 16,7 до 15,2% в I квартале и с 16,1 до 14,1% — во втором. Данные Росстата прокомментировал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, к ним нужно относиться «очень аналитически».

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