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06:07 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Источник: Reuters

Она пояснила, что мировые запасы нефти составляют 1,66 триллиона баррелей, из них в Венесуэле находится 298,4 миллиарда баррелей, в Иране — 157,8 миллиарда, в России — 80 миллиардов.

«Если сложить объемы запасов нефтяных ресурсов в этих странах, то их доля составит 51% от топ-30 стран-лидеров по запасам и почти 33% общемировых запасов нефти.

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Если в санкционный список войдет Катар, который вышел из ОПЕК в 2018 году и который поддерживает Иран, то эта цифра составит уже 34%", — добавила она. Эксперт также пояснила, что эти три страны в 2015 году обеспечивали 21,75% суточной добычи в мире. В то время Россия добывала 10,1 миллиона баррелей в сутки, Иран — 3,1 миллиона баррелей в сутки, Венесуэла — 2,5 миллиона баррелей в сутки. Страны находились на первом, седьмом и одиннадцатом местах по объемам добычи соответственно. «Активность США на политической арене привела к тому, что пятая часть добычи нефти оказалась под санкциями», — подчеркнула она.

Больше всего от санкций пострадала Венесуэла, ее суточная добыча сократилась в 3,3 раза, до 0,75 миллиона баррелей. «Если бы она добывала в объемах 2015 года, 2,82 миллиона баррелей в сутки, то сейчас была бы на восьмом месте», — добавила Лебединская. В меньшей степени от экономических ограничений США пострадал Иран, сократив добычу до 2,1 миллиона баррелей.

Нарастить производство из этой тройки удалось только России — до 10,7 миллиона баррелей в сутки.

Собеседница агентства отметила, что на этом фоне США расширяют свои рынки сбыта сырья. «США сейчас добывают на 9,8% в сутки больше, чем Россия. Для сравнения, по состоянию на 5 октября 2019 года добыча в США составила 11,8 миллиона баррелей в сутки, в России — 10,7 миллиона баррелей в сутки. Если раньше около 95% американской нефти выкупала Канада, то сейчас 25% идёт в Европу», — пояснила она.

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