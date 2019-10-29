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13:13 (мск), источник: РИА Новости

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль, сообщает «Парламентская газета».

Источник: РИА Новости

Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».

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Так, налог на прибыль не нужно будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, которые относятся к имуществу общего пользования и находятся в границах территории садоводства или огородничества.

От налога на прибыль также освобождается плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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