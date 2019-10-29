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12:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Какие льготы добавит налог на профессиональный доход

Минэкономразвития разработало законопроект о распространении мер финансовой, имущественной и образовательной поддержки граждан, применяющих налог на профессиональный доход наравне с малым и средним бизнесом. В первую очередь речь идет о финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержке. При этом будет доступна помощь и от Корпорации МСП и ее дочерних обществ.

Источник: РИА "Новости"

Подробности министерской инициативы — в материале «Ленты.ру».

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Поправки в 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» в части распространения мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», уже прошли независимую антикоррупционную экспертизу, и в настоящее время идет формирование окончательного варианта текста документа.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о его цели — увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) до 25 миллионов человек в 2024 году (по данным ФНС России, на май 2019 года таковых было 19,2 миллиона человек). Это означает, что необходимо обеспечить общий прирост занятых в сфере МСП на 5,8 миллиона человек. По оценке Минэкономразвития, только за счет легализации самозанятых граждан может быть обеспечен прирост в 2,4 миллиона человек.

Сколько платить

В качестве эксперимента налог на профессиональный доход уже действует с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. По состоянию на сентябрь 2019 года в качестве плательщиков этого налога, по данным ФНС России, зарегистрировалось свыше 225 тысяч человек.

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В соответствии с национальным проектом в декабре 2019 года предусмотрено законодательное закрепление введения действия нового налогового режима на всей территории Российской Федерации. Воспользоваться новым налоговым режимом могут граждане, осуществляющие свою деятельность без наемных работников и с годовым доходом от своей деятельности не более 2,4 миллиона рублей. В качестве самозанятого также может оформиться и индивидуальный предприниматель.

Налоговая ставка на профдоход установлена в размере 4 процентов на доходы физлиц и 6 процентов — на доходы индивидуальных предпринимателей и юрлиц. При этом налоговая декларация по налогу в налоговые органы не представляется. Сами налоговики через мобильное приложение «Мой налог» уведомляют предпринимателя о сумме налога, подлежащей уплате. После чего достаточно ввести реквизиты карты и оплатить или «привязать» карту и настроить автоплатеж.


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Так, подмосковные самозанятые, а таких около 39 тысяч человек, по итогам восьми месяцев этого года заплатили 50,8 миллиона рублей налога на профессиональный доход.

В качестве самозанятых регистрируются самые разные специалисты: дизайнеры, сантехники, риелторы, репетиторы, фотографы, мастера маникюра и многие другие. Режим популярен среди тех, кто получает доход от аренды жилой недвижимости. Новый налог выводит из тени тех, кто раньше получал неофициальный доход.
Елена Мухтиярова
министр финансов и экономики Московской области

По ее словам, новый налоговый режим позволяет в упрощенном порядке платить минимальный налог от самостоятельной деятельности, а главное — вести ее легально. «Можно говорить о том, что налоговый режим для самозанятых является очень комфортным и привлекательным», — отмечал замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.

Какая выгода

Интерес граждан и индивидуальных предпринимателей к переходу на новый налог понятен. Во-первых, самозанятые смогут получать финансовую и имущественную поддержку, а также участвовать в программах обучения. Кроме этого, Корпорация МСП и ее «дочки» будут создавать новые продукты, направленные на оказание кредитной, гарантийной и иной финансовой поддержки самозанятым гражданам. А в центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации до конца 2019 года должно быть обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.

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Во-вторых, предпринимателям будет оказана информационная, консультационная и образовательная поддержка. Они смогут участвовать в льготных лизинговых программах и получать доступ к сервисам портала Бизнес-навигатора МСП.

Ранее о планах правительства облегчить доступ малого и среднего бизнеса к госзакупкам рассказал Дмитрий Медведев. «Поправки, которые дополнительно упрощают доступ малого и среднего бизнеса к закупкам компаний с госучастием, позволяют большему числу предпринимателей предлагать свои товары и услуги, в том числе высокотехнологичные», — заявил премьер-министр на заседании правительства 18 июля.

Речь идет об обязанности государственных компаний отводить малому и среднему предпринимательству не менее 18 процентов заказа, а также разыгрывать между ними 15 процентов закупок. Кроме того, чиновники намерены наделить самозанятых льготными условиями участия в тендере, которыми пользуется малый бизнес.

И это еще не все бонусы налога на профессиональный доход. Предусматривается включение соответствующих положений об оказании поддержки самозанятым гражданам в государственные программы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП.

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