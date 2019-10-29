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18:42 (мск), источник: ТАСС

Трансмашхолдинг представил концепт «отеля на колесах»

В таком «туристическом поезде» будут вагоны с отдельной комнатой для багажа и «умными купе», где каждый пассажир сможет управлять основными сервисами со своего мобильного устройства.

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фотографий
6
фотографий

СОЧИ, 29 октября./ТАСС/. Производитель подвижного состава для железных дорог «Трансмашхолдинг» (ТМХ) представил в рамках форума PRO//Движение.1520 концепт вагона с максимальным уровнем комфорта для пассажира. В компании такой вагон назвали «отелем на колесах».

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По словам замгендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александра Лошманова, в таких вагонах могут быть лобби, отдельная комната для багажа. Планируется, что в рамках таких вагонов могут быть предусмотрены одно-, двух- и четырехместные купе. Для двух последних предполагаются отдельные душевые и туалетные комнаты.

«Пока в качестве концепции — так называемый “туристический поезд”, или “отель на колесах”. Мы предполагаем, что в вагоне может быть размещена стойка лобби для проводника — теперь не придётся проверять билет на улице, все предусматривается как в лучших отелях мира. Максимальное использование IT- технологий, мы предполагаем, что должна быть предусмотрена система распознавания лиц, это очень удобно, особенно для пассажиров с багажом, когда дверь в поезд, в купе, между вагонами открывается автоматически», — рассказал он.

Для повышения уровня безопасности могут быть предусмотрены электронные замки, видеодомофоны в каждом купе.
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«Все это может быть в качестве системы управления — это “умные купе”, где каждый пассажир может управлять со своего мобильного устройства основными сервисами, такими как свет, температура, общение с проводником, заказ блюд в ресторане, получение информации актуальной о поездке: время в пути, и остановки, — сказал Лошманов. — Кроме того, мы планируем, что на протяжении всей поездки вас будет сопровождать высокоскоростной Wi-Fi, беспроводные зарядки и даже окна мы планируем использовать в качестве экранов».

«В любом случае предполагается эксклюзивное интерьерное решение с натуральными материалами, чтобы пассажиру в пути было максимально комфортно, удобно, особенно если это путешествие составляет до недели», — добавил он.


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Что касается одноместного купе, то, объяснил Лошманов, это «тот самый отель на колёсах, в течение дня пассажир путешествует в комфортном кресле, а в вечернее, ночное время это полноценная кровать, которая по комфорту не будет уступать номеру в отеле».

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