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20:12 (мск), источник: Ведомости

Минфин: новой накопительной пенсионной системой воспользуется миллион россиян

В нее можно перевести накопления, замороженные государством в 2014 году.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Минфин опубликовал законопроект для общественного обсуждения о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Это новая государственная накопительная пенсионная система, которая придет на смену действовавшей в России до 2014 г. В нее же можно будет перевести накопления, замороженные в 2014 г.

Законопроект разрабатывался совместно с Центробанком. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов ожидает, что новая пенсионная система заработает «наверное, к середине 2021 г., не раньше». В карточке законопроекта говорится, что срок вступления его в силу — с 1 января 2021 г.

Главное отличие предлагаемой системы от той, что была заморожена правительством в 2014 г., — необходимость самостоятельно позаботиться о пенсионных сбережениях.

Раньше платеж работодателя на пенсионное обеспечение делился на две части — 16% от фонда оплаты труда на выплату страховых пенсий (т. е. нынешним пенсионерам) и 6% — на накопления самого работника. Но в 2014 г. правительство решило и эти 6% направлять в страховую пенсию.

Оставшиеся на накопительных счетах средства можно будет перевести в ГПП. Но дальше человек должен будет откладывать на старость сам. Обязательные отчисления работодателей, как и сейчас, пойдут на выплату страховых пенсий.

Тем, кто воспользуется ГПП, Минфин и ЦБ предлагают дать льготы по уплате НДФЛ, но не более 6% от дохода (сейчас ставка 13%).

Если человек захочет копить больше, то сможет включить расходы свыше 6% в уже существующий социальный налоговый вычет — он ограничен 120 000 руб. в год. Получит льготы и работодатель: если он решит софинансировать накопительную часть пенсии работника, то сможет вычесть эти расходы из базы по налогу на прибыль, но не более 6% от зарплаты сотрудника. Вычет будет увеличиваться на повышающий коэффициент: в первые шесть лет — 1,3, а затем — 1,6. Общая сумма вычета не может превышать 12% от расходов на оплату труда.

Государство гарантирует сохранность всех накоплений: взносов по ГПП, переведенной в систему замороженной ранее накопительной пенсии и инвестиционного дохода.
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Получать пенсию по ГПП можно будет либо при наступлении пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с даты начала уплаты первого пенсионного взноса по ГПП. Также предлагается срочная выплата на 15 лет. Накопленная неиспользованная часть пенсии будет наследоваться. Реестр участников ГПП будет вести пенсионный оператор — «Национальный расчетный депозитарий», а также контролировать все движения по счету гражданина и информировать его с помощью sms.

Авторы новой накопительной системы рассчитывают, что в 2021 г. участниками ГПП будут около 1 млн человек со средней ставкой пенсионного взноса 2% от зарплаты с ее постепенным увеличением в последующие годы, сказано в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. На конец 2018 г. самостоятельно копили на пенсию с помощью негосударственных пенсионных фондов 6,1 млн человек. За 10 лет их число уменьшилось на 700 000, указано в сводном отчете к законопроекту.

Размер взноса в ГПП можно менять неограниченное количество раз, а переходить из НПФ — без потери инвестиционного дохода.

Будет и «период охлаждения». В течение шести месяцев после вступления в ГПП человек сможет передумать и забрать свои средства, но на условиях НПФ. Взносы можно будет приостанавливать на срок пять лет.

Минфин подсчитал, что выпадающие доходы по льготам по НДФЛ могут составить от 4,4 млрд руб. за первый год работы ГПП до 7,5 млрд руб. к 2030 г.


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Анна Михеева

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