07:02 (мск), источник: Ведомости
Правительство готово защитить бизнес от силовиков ради роста инвестиций
До сих пор такие обещания власти не выполняли.
На Петербургском международном экономическом форуме в июне первый
Но официальные предложения, как реформировать правоохранительную и судебную системы, в правительство так и не поступили. Счетная палата и Минфин, например, предлагали перенести из Уголовного кодекса в КоАП некоторые преступления, например незаконное предпринимательство, незаконное использование товарного знака, а также вернуть действовавшие прежде правила возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях — до осени 2014 г. для этого требовалось заключение налоговиков.
Похожие пожелания были и у деловых объединений, они обсуждались в конце сентября в Минэкономразвития. Предложения, сформулированные на площадке министерства, могут быть внесены в правительство, говорит федеральный чиновник.
Ограничить такие случаи Путин требовал в послании Федеральному собранию, но его поручение так и не было исполнено. В администрации президента обсуждаются две конкурирующие концепции реализации поручения, рассказывал «Ведомостям» депутат Рифат Шайхутдинов: уточнить понятие преступной организации или прямо запретить совмещать обвинения по определенным статьям с обвинением в организации преступного сообщества.
Пока власти решают, как заставить бизнес поверить им и вкладывать деньги в экономику, доверие предпринимателей к властям снижается. Согласно опросу Федеральной службы охраны, почти 70% из 180 специалистов и 85% из 200 переживших уголовное преследование предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным. Для 45,2% опрошенных предпринимателей уголовное дело завершилось не приговором, а потерей бизнеса.
Давление на предпринимателей растет. Большой резонанс вызвало уголовное дело против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и еще четырех человек, в том числе партнера фонда — гражданина Франции Филиппа Дельпаля (следствие обвиняет их в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный»). А также заочный арест основателя «Рольфа» Сергея Петрова, подозреваемого в выводе в офшоры 4 млрд руб. средств компании.
Не ясно, как верить очередным обещаниям властей улучшить инвестиционный климат, говорит сотрудник фонда прямых инвестиций.
За последние несколько лет почти все попытки либерализовать уголовное право или улучшить качество судебной системы закончились ничем. Например, домашний арест, который должен был стать альтернативой помещения под стражу предпринимателей, почти не применяется. Как и залог в уголовном процессе — в 2017 г. он использовался лишь 133 раза, указывал Титов. Чтобы защитить бизнес от разорения при
Российские власти делают ставку на рост инвестиций. По прогнозу Минэкономразвития, к 2024 г. доля инвестиций в экономике должна вырасти примерно на 4 п. п. до 25% ВВП.
Но в 2018 г. и первой половине 2019 г. склонность к инвестированию снижалась, хотя прибыль компаний росла, указывали эксперты Центра развития Высшей школы экономики. За первые полгода 2019 г. инвестиции в основной капитал выросли лишь на 0,6%. Темпы их роста в III квартале 2019 г. ЦБ оценивал в интервале 0,3−0,8%.
Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику сокращаются рекордными темпами. За 2018 г. они упали более чем в 3 раза до минимальных за 10 лет $8,8 млрд. Чистый отток иностранных инвестиций, напротив, вырос до $23,1 млрд. В I квартале 2019 г. иностранные инвестиции начали восстанавливаться — за этот период они выросли на $10,2 млрд. Но в условиях сохранения санкций и ухудшения инвестиционного имиджа России, в том числе
Представители МВД, ФСБ, СКР, Росгвардии и Минэкономразвития не ответили на запросы «Ведомостей», есть ли у них предварительные наработки для выполнения поручения премьера.