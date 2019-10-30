Эксперты: доля секретных расходов в бюджете РФ на порядок больше, чем у развитых стран

Доля расходов по секретным статьям федерального бюджета России на 2020−2022 годы составляет 17%, что на порядок выше, чем в развитых странах.
По мнению экспертов, ситуация с прозрачностью бюджетных расходов остается неудовлетворительной.
«Доля закрытых расходов в российском бюджете по-прежнему более чем на порядок превосходит аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах. Сложившаяся практика засекречивания расходов федерального бюджета предполагает «вольное» трактование статьи 5 закона «О государственной тайне», допускающей секретность лишь для расходов бюджета «в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму», — говориться в документе.
Секретные ассигнования в 2020 году возрастут до 3 трлн 322,8 млрд рублей, что составляет 2,9% ВВП, или 17% расходов федерального бюджета России.