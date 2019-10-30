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05:50 (мск), источник: ТАСС

Эксперты: доля секретных расходов в бюджете РФ на порядок больше, чем у развитых стран

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/ — Ситуация с прозрачностью бюджетных расходов остается неудовлетворительной, говорится в «Мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном коллективом экспертов РАНХиГС и Института Гайдара.

Источник: Reuters

Доля расходов по секретным статьям федерального бюджета России на 2020−2022 годы составляет 17%, что на порядок выше, чем в развитых странах.

По мнению экспертов, ситуация с прозрачностью бюджетных расходов остается неудовлетворительной.
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«Доля закрытых расходов в российском бюджете по-прежнему более чем на порядок превосходит аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах. Сложившаяся практика засекречивания расходов федерального бюджета предполагает «вольное» трактование статьи 5 закона «О государственной тайне», допускающей секретность лишь для расходов бюджета «в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму», — говориться в документе.

Секретные ассигнования в 2020 году возрастут до 3 трлн 322,8 млрд рублей, что составляет 2,9% ВВП, или 17% расходов федерального бюджета России.

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