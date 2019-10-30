15:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
В погоне за дешевой папиллярностью
Сотрудники негосударственного университета собирают отпечатки пальцев детей для своих исследований.
Сотрудники корпоративного университета «Синергия» без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В университете и одной из школ утверждают, что данные не сохраняются, а тестирование проводится в рамках профориентационного теста. Собеседники «Ъ» при этом ссылаются на дерматоглифику — учение, определяющее характер и судьбу по узорам на пальцах. При этом комиссия РАН по борьбе с лженаукой еще в 2016 году вынесла заключение, согласно которому дерматоглифическое тестирование не имеет под собой научного обоснования. В Роскомнадзоре заявили, что давно следят за организациями, собирающими биометрические персональные данные, и намерены принять меры реагирования.
В 2018 году министерство образования Карелии предупреждало родителей школьников и педагогов о том, что в республике работают представители компании, которая без согласия взрослых собирает биометрические данные детей. В 2019 году стало известно о работе подобной организации в Подмосковье. 28 октября в гимназии № 2 Красногорска представители негосударственного университета «Синергия» сняли у учащихся восьмого класса отпечатки пальцев. Как рассказала «Ъ» мама ученика, прошедшего исследование, Наталья Кан, она узнала об этом от сына: «По его словам, на уроке “технология” детям рассказали, что они будут проходить тест на выявление профессиональных навыков. Детям вопросов не задавали, сажали к компьютеру, сканировали пальцы рук. Далее просили назвать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту». Результаты исследования сын Натальи Кан получил уже через 20 минут, в исследовании отмечались его небывалые ораторские способности и было указано, что ему больше всего подходит должность президента страны.
«Я была не в курсе исследования, согласия не давала, — сказала она “Ъ”.— Как выяснилось, не в курсе происходящего была и наш классный руководитель». По словам матери еще одного ученика, Александры Французовой, у ее сына также снимали отпечатки пальцев и просили персональные данные, сам он толком не мог объяснить, представители какой организации проводили исследование. «Однако в
Представитель «Синергии» в разговоре с «Ъ» отметила, что
«Особенность данной ситуации состоит в том, что отпечатки пальцев человека являются биометрическими персональными данными, обработка которых осуществляется только в случаях, установленных Федеральным законом от
Директор красногорской гимназии Ирина Штейнберг заявила «Ъ», что уже отправила в «Синергию» вопросы о лицензии и программном обеспечении. При этом Штейнберг сказала, что «собирать такие данные без ведома родителей недопустимо» и у школьников не снимали отпечатки, а лишь «сканировали узор пальца». На вопрос, чем «рисунки пальца» отличаются от отпечатка, она не ответила. Директор также заявила, что у школы есть договор с «Синергией» и институт не первый год проводит семинары и готовит учащихся гимназии к ЕГЭ. Она также отметила, что подобный тест «Синергия» проводит в большинстве школ Московской области. Пожелавшие не называть имен родители учеников красногорской школы № 15 также сообщили «Ъ» о сборе отпечатков пальцев. В областном министерстве образования на запрос «Ъ» пока не ответили.
По словам эксперта RTM Group Евгения Царева, нельзя с точностью сказать, какие именно технологии будут использоваться при снятии биометрии в будущем и можно ли будет использовать собранные данные «для хищения средств бывших школьников». «Риски такие есть, и очень существенные», — считает он. Директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов отмечает, что независимо от того, для какой цели производится сбор биометрических данных, нормативные документы требуют шифровать их при передаче по сетям связи с помощью сертифицированных средств криптографической защиты.
Корпоративный университет «Синергия» впервые обратил на себя внимание СМИ в 2018 году, когда в качестве приза за третье место в конкурсе вуза в формате
Ксения Миронова, Вероника Горячева