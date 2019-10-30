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19:25 (мск), источник: РИА Новости

Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.

Источник: РИА Новости

«Принят Госдумой в первом чтении бюджет Пенсионного фонда. Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы», — сказал он на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов.

Трехлетний бюджет фонда Дума приняла 23 октября.

Согласно документу, в 2020 он будет дефицитным на 118,4 миллиарда рублей, в 2021 — на 28,5 миллиарда, в 2022 году ожидается профицит в объеме 18,5 миллиарда рублей.

Из федерального бюджета ПФР в виде трансфертов получит, как ожидается, в 2020 году 3,239 триллиона рублей, в 2021 году — 3,216 триллиона рублей, в 2022 году — 3,191 триллиона рублей.

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