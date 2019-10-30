14:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Американский сенатор заявил, что Boeing делает «летающие гробы»
Вчера в Конгрессе США начались двухдневные слушания, в которых принимает участие руководство аэрокосмического концерна Boeing.
В ходе первого заседания в сенатском комитете по торговле выступил генеральный директор Boeing Деннис Мюйленбург, сенаторы подвергли компанию жесткой критике за две аварии Boeing 737 MAX, в ходе которых погибли в общей сложности 346 человек.
«Этих аварий можно было избежать, — заявил
Весьма жестко отозвался о работе Boeing применительно к данной модели
Генеральный директор Boeing признал, что в работе компании были допущены серьезные ошибки, которые уже исправляются.
Сегодня вечером слушания по делу Boeing пройдут в Палате представителей США.
Евгений Хвостик.