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14:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Американский сенатор заявил, что Boeing делает «летающие гробы»

Вчера в Конгрессе США начались двухдневные слушания, в которых принимает участие руководство аэрокосмического концерна Boeing.

Источник: AP 2019

В ходе первого заседания в сенатском комитете по торговле выступил генеральный директор Boeing Деннис Мюйленбург, сенаторы подвергли компанию жесткой критике за две аварии Boeing 737 MAX, в ходе которых погибли в общей сложности 346 человек.

«Этих аварий можно было избежать, — заявил сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Викер.— Мы даже не в состоянии оценить всю боль семей тех 346 душ, которые были потеряны».

Сенаторы обвинили компанию в погоне за прибылью в ущерб безопасности данной модели, а также в использовании связей с авиарегуляторами, что позволило ускорить процесс сертификации 737 MAX.
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Весьма жестко отозвался о работе Boeing применительно к данной модели сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, обвинив компанию и ее руководство в выпуске «летающих гробов как результат того, что пилотам была предоставлена недостаточно полная информация о работе системы управления полетом (MCAS)».

Генеральный директор Boeing признал, что в работе компании были допущены серьезные ошибки, которые уже исправляются. Топ-менеджер также принес глубокие извинения близким погибших. «Мы искренне и глубоко сожалеем, — сообщил в сенате господин Мюйленбург.— Как муж и как отец я могу сказать, что мое сердце просто разрывается из-за потерь, которые вы понесли».

Сегодня вечером слушания по делу Boeing пройдут в Палате представителей США.

Евгений Хвостик.

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