В Госдуме готовят изменения в закон о курортном сборе

По его словам, к нынешней системе курортного сбора есть ряд вопросов. Они касаются отдельного взимания его с туристов наличными, например, при оплате заселения в санатории.
«Когда заселяетесь в санаторий, вам говорят, вот оплатите этот пакет, а курортный сбор оплатите отдельно наличными. Это вызывает неоднозначные эмоции, особенно у иностранцев. Поэтому мы должны сделать так, чтобы можно было не выделять это. И психологически лишний раз не напоминать о том, что с туриста опять что-то собирают. С нашей точки зрения, нужно вносить изменения. В ближайшее время постараемся это сделать», — сказал Кривоносов.
Он пояснил, что также есть вопросы к ведению статистики в регионах.
«Когда в некоторых регионах объявляется одна цифра по количеству туристов, а цифры по курортному сбору другие, нет соответствия, это вызывает вопросы», — добавил Кривоносов.
Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, а затем в восьми муниципалитетах Краснодарского края. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Его размер не может превышать 100 рублей в день. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и дополнительные льготы устанавливают региональные власти.