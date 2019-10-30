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16:32 (мск), источник: Секрет Фирмы

России грозит всеобщая реновация

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Депутаты предложили финансировать снос старых домов и строительство новых за счет внебюджетных средств.

Источник: Секрет Фирмы

В программу российской реновации могут включать не только отдельные дома, но и целые микрорайоны и кварталы. Народные избранники подчеркнули, что владельцы сносимого жилья должны получить квартиру в том же районе, а жители городов федерального значения — в том же муниципальном образовании.

Авторы законопроекта подчеркнули, что во многих городах России существуют массивы домов, построенных в 1957—1975 годах. Их состояние, как правило, оставляет желать лучшего или вовсе близко к аварийному.

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Петербургские депутаты отметили, что опыт московской реновации необходимо учитывать, но регионы не обладают такими финансовыми возможностями, как столица.

Законы о всероссийской реновации уже вносились в Госдуму. В сентябре 2018 года инициативу предложили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и глава комитета по ЖКХ нижней палаты Галина Хованская. В апреле 2019 года первую попытку сделали депутаты Санкт-Петербурга.

Реновация в Москве предполагает снос более 5000 «хрущевок» в течение 15 лет. Правительство столицы обещает переселить более 1 млн человек. Столичная реновация предполагает, что собственники должны согласиться на снос своей пятиэтажки.

Весной 2019 года СМИ обратили внимание, что правительство Москвы разрешило переселять жильцов в другие районы, а не в те, где стоял их дом. Общественного обсуждения этого документа не было.

Текст: Анатолий Круглов.

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