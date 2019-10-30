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17:24 (мск), источник: RNS

Минфин предложил ограничить стоимость ноутбуков для чиновников

Минфин предложил установить для федеральных государственных органов предельную цену на планшеты, ноутбуки, средства подвижной связи, а также ограничить расходы на мобильную связь, в частности, предлагается ограничить стоимость планшета для чиновника центрального аппарата 60 тыс. руб., а стоимость ноутбука — 100 тыс. руб. Соответствующие предложения содержатся в проекте постановления правительства, опубликованном на regulation.gov.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Проектом постановления предлагается установить для федеральных государственных органов нормативы количества и цены планшетных компьютеров и ноутбуков, нормативы количества SIM-карт в средствах подвижной связи, планшетных компьютерах и ноутбуках, нормативы цены услуг подвижной связи для планшетных компьютеров и ноутбуков по категориям и группам должностей федеральной государственной гражданской службы», — говорится в пояснительной записке.

Согласно приложениям к проекту постановления, предлагается установить лимит цены на ноутбук для руководителя центрального аппарата на уровне 100 тыс. руб., для его помощника (советника) и руководителя территориального органа — на уровне 80 тыс. руб., для помощника руководителя территориального органа — на уровне 60 тыс. руб.


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Кроме того, Минфин предложил ограничить цену на планшет для руководителей центрального аппарата 60 тыс. руб., для его помощников (советников) — 50 тыс. руб., для работников территориального органа — 40 тыс. руб.

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Также в документе есть лимит цены на средство подвижной связи. Так, для руководителей центрального аппарата — это 15 тыс. руб., для его помощников и руководителей территориального органа — 10 тыс. руб., для помощников руководителей территориального органа — 5 тыс. руб.

Кроме того, предельная стоимость 1 сим-карты для руководителей центрального аппарат не должна превышать 4 тыс. руб., для помощников руководителей территориального органа — 800 руб.

Согласно проекту постановления, количество планшетов, ноутбуков и средств подвижной связи не должно превышать 1 единицу. Кроме того, предлагается ограничить периодичность приобретения планшетов и ноутбуков 3 годами, средствами передвижной связи — 5 годами.

В пояснительной записке указано, что «наличие широкой автономии у федеральных государственных органов при формировании и утверждении нормативов цены и количества товаров приводит к наличию существенной разницы» в цене и количестве товаров, а также «создает условия для приобретения товаров с не обосновано завышенными потребительскими свойствами».

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