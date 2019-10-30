Минфин предложил ограничить стоимость ноутбуков для чиновников

«Проектом постановления предлагается установить для федеральных государственных органов нормативы количества и цены планшетных компьютеров и ноутбуков, нормативы количества SIM-карт в средствах подвижной связи, планшетных компьютерах и ноутбуках, нормативы цены услуг подвижной связи для планшетных компьютеров и ноутбуков по категориям и группам должностей федеральной государственной гражданской службы», — говорится в пояснительной записке.
Согласно приложениям к проекту постановления, предлагается установить лимит цены на ноутбук для руководителя центрального аппарата на уровне 100 тыс. руб., для его помощника (советника) и руководителя территориального органа — на уровне 80 тыс. руб., для помощника руководителя территориального органа — на уровне 60 тыс. руб.
Кроме того, Минфин предложил ограничить цену на планшет для руководителей центрального аппарата 60 тыс. руб., для его помощников (советников) — 50 тыс. руб., для работников территориального органа — 40 тыс. руб.
Также в документе есть лимит цены на средство подвижной связи. Так, для руководителей центрального аппарата — это 15 тыс. руб., для его помощников и руководителей территориального органа — 10 тыс. руб., для помощников руководителей территориального органа — 5 тыс. руб.
Кроме того, предельная стоимость 1 сим-карты для руководителей центрального аппарат не должна превышать 4 тыс. руб., для помощников руководителей территориального органа — 800 руб.
Согласно проекту постановления, количество планшетов, ноутбуков и средств подвижной связи не должно превышать 1 единицу. Кроме того, предлагается ограничить периодичность приобретения планшетов и ноутбуков 3 годами, средствами передвижной связи — 5 годами.
В пояснительной записке указано, что «наличие широкой автономии у федеральных государственных органов при формировании и утверждении нормативов цены и количества товаров приводит к наличию существенной разницы» в цене и количестве товаров, а также «создает условия для приобретения товаров с не обосновано завышенными потребительскими свойствами».