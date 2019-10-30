20:01 (мск), источник: Ведомости
Налоговый режим для самозанятых могут распространить еще на 19 регионов
Сейчас льготный режим действует только в четырех регионах.
Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 российских регионов с 2020 г. Проект поправок к закону «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» опубликован на regulation.gov.ru.
Сейчас эксперимент проходит в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Он начался в январе 2019 г. и продлится до декабря 2028 г. По его условиям гражданин с ежегодным доходом до 2,4 млн руб., оказывающий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями — налог по ставке 6%. Зарегистрироваться в государственной системе можно при помощи специального приложения, оно также позволяет проводить платежи и выплачивать налог.
В начале октября первый
В среду, 23 октября, Силуанов в эфире «Первого канала» рассказал о существующем сейчас недостатке налогового режима: отдельные предприятия нанимают своих работников не как сотрудников, а как самозанятых.
Некоторые ушлые предприниматели вместо своих штатных рабочих, по которым платятся страховые взносы, налоги и т. д., стали приглашать самозанятых… Налоговая служба все видит.
«Такие предприятия на счету у налоговой», — добавил
Злоупотребления, о которых рассказал Силуанов, есть, но это единичные случаи, говорил ранее «Ведомостям» федеральный чиновник. Если ограничения будут введены, то они коснутся всех регионов, в том числе и тех, где уже проводится эксперимент, говорил чиновник Минфина.
На конец сентября в качестве самозанятых зарегистрировались 210 000 граждан, говорил ранее замруководителя ФНС Дмитрий Сатин. В свою очередь Минфин надеется, что число самозанятых к 2024 г. увеличится до 2,4 млн человек. По данным ФНС на середину 2019 г., самыми распространенными профессиями среди самозанятых являются водитель такси, арендодатель квартиры, консультант и репетитор.
Ирина Чевтаева