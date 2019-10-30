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20:01 (мск), источник: Ведомости

Налоговый режим для самозанятых могут распространить еще на 19 регионов

Сейчас льготный режим действует только в четырех регионах.

Источник: Reuters

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 российских регионов с 2020 г. Проект поправок к закону «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» опубликован на regulation.gov.ru.

Сейчас эксперимент проходит в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Он начался в январе 2019 г. и продлится до декабря 2028 г. По его условиям гражданин с ежегодным доходом до 2,4 млн руб., оказывающий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями — налог по ставке 6%. Зарегистрироваться в государственной системе можно при помощи специального приложения, оно также позволяет проводить платежи и выплачивать налог.

Теперь Минфин предлагает распространить эксперимент по специальному налогу для самозанятых на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Волгоградскую, Воронежскую, Новосибирскую, Нижегородскую, Ростовскую, Омскую, Свердловскую, Сахалинскую, Самарскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Башкирию, Ханты-Мансийский (Югра), Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.
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В начале октября первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорил, что власти обсуждают возможность расширения эксперимента. В первую очередь могут быть задействованы регионы-доноры и регионы с городами-миллионниками, заявлял в сентябре замминистра финансов Илья Трунин. В среду, 23 октября, Силуанов в эфире «Первого канала» заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) должна создать специальный продукт, который бы видел «хитрых предпринимателей, использующих этот режим для оптимизации налогообложения».

В среду, 23 октября, Силуанов в эфире «Первого канала» рассказал о существующем сейчас недостатке налогового режима: отдельные предприятия нанимают своих работников не как сотрудников, а как самозанятых.

Некоторые ушлые предприниматели вместо своих штатных рабочих, по которым платятся страховые взносы, налоги и т. д., стали приглашать самозанятых… Налоговая служба все видит.
Антон Силуанов
первый вице-премьер и министр финансов
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«Такие предприятия на счету у налоговой», — добавил вице-премьер. Для пресечения злоупотреблений ФНС разрабатывает специальный продукт с использованием технологии больших данных, сообщил Силуанов.

Злоупотребления, о которых рассказал Силуанов, есть, но это единичные случаи, говорил ранее «Ведомостям» федеральный чиновник. Если ограничения будут введены, то они коснутся всех регионов, в том числе и тех, где уже проводится эксперимент, говорил чиновник Минфина.


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На конец сентября в качестве самозанятых зарегистрировались 210 000 граждан, говорил ранее замруководителя ФНС Дмитрий Сатин. В свою очередь Минфин надеется, что число самозанятых к 2024 г. увеличится до 2,4 млн человек. По данным ФНС на середину 2019 г., самыми распространенными профессиями среди самозанятых являются водитель такси, арендодатель квартиры, консультант и репетитор.

Ирина Чевтаева

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