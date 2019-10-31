15:28 (мск), источник: Ведомости
Кредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Это очень опасно: реальные доходы населения тоже не растут.
Совокупная долговая нагрузка на население (это отношение выплат по долгам к располагаемым доходам) на 1 октября составила 10,6%, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на конференции «Кредитование 2020. Вызовы и новые возможности» (цитата по «Интерфаксу»).
Это не просто больше июльских 10,4%, ставших пиком с 2015 г. Это самый высокий показатель как минимум с июля 2012 г., видно в презентации Даниловой (более ранних данных в ней просто нет).
Нагрузка по наиболее обеспеченным кредитам — ипотеке — осталась на уровне 1,7%, тогда как по прочим выросла до 8,9 с 8,7% на 1 июля.
Качество потребительских кредитов пока остается хорошим. «В отличие от эпизода 2013−2014 года, когда достаточно быстро пошло ухудшение портфеля, сейчас мы видим, что качество остается довольно хорошим, видимо, это связано с тем, что банки после кризиса долго оставляли стандарты [отбора заемщиков] высокими», — заявила Данилова.
На 1 сентября 26,5 млн человек имело кредит наличными. Из них 54% не имели кредитов в начале 2015 г., 45% — в начале 2017 г. Состав заемщиков постоянно обновляется, подчеркивает Данилова.
Тем не менее, регулятор видит «тревожные тенденции» — растет доля кредитов людям с высокой долговой нагрузкой, говорила Данилова в сентябре. Существует вероятность нарастания рисков закредитованности граждан, так как реальные доходы населения не растут, отметила она в четверг, «беспокоит и потенциальный слишком активный переход к потребительской модели».
Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом обязательных платежей) за
В первом и втором квартале они снижались. За этот период сбережения населения составили 666,8 млрд руб. и уменьшились на 10,9% по сравнению с
ЦБ несколько раз повышал коэффициенты риска по розничным кредитам (тогда банку для выдачи кредита требуется больше капитала), но охладить рынок не смог. Тогда регулятор задумался о прямом ограничении банкам и финансовым организациям определенных видов кредитования. Премьер Дмитрий Медведев на этой неделе поручил правительству в течение месяца решить, надо ли давать ЦБ такое право.
Долговая нагрузка должна расти в ситуации, когда ставки постепенно снижаются, считает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Поскольку у населения почти не растут располагаемые реальные доходы, а зарплаты растут достаточно медленно, кредитование — разумный способ потребления товаров и услуг, объясняет он: нужно смотреть на уровень просроченных кредитов.
Министр экономразвития Максим Орешкин в июне раскритиковал ЦБ за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Орешкин заявлял, что рост потребительского кредитования в России является одним из факторов, способных привести экономику страны к рецессии. ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, у трети заемщиков отношение платежа к доходам (PTI) превышает 60%, что ненормально — это ведет к формированию пузыря.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ответила в интервью Reuters, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.
Екатерина Мереминская, Анна Червонная