17:38 (мск), источник: Коммерсантъ
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
31 октября в Москве,
Одновременное изъятие документов в клининговых компаниях должно дать ФНС доказательства их работы с «площадками», организующими незаконные налоговые вычеты, а также, возможно, — данные о сознательном участии заказчиков клининговых услуг в уклонении от налогов.
Как стало известно «Ъ», управление «К» четвертой службы ФСБ 31 октября проводит «мероприятия с изъятием документации» в офисах более 20 юридических лиц в шести регионах: Москве, Московской области,
Это касается, в том числе, одного из крупнейших и старейших представителей этого бизнеса — ГК F5 Service.
В ФСБ происходящее не комментируют. В ФНС «Ъ» подтвердили, что у этих компаний существуют договоренности с заказчиками, ценовые условия которых не предполагают обязательные налоговые отчисления, а также соответствующую оплату труда.
По данным «Ъ», ФНС интересует в том числе документация и переписка юрлиц по контрактам. Она поможет доказать, что заключая контракты с клиниговыми компаниями, заказчики знали, что исполнитель не намерен уплачивать налоги с фонда оплаты труда. Кроме того, ФНС и ФСБ интересуют контакты клининговых структур (речь идет об относительно крупных группах юрлиц и ИП, в ряде случаев использующих механизмы «дробления» бизнеса и специальные налоговые режимы) с «площадками», обеспечивающие уборщикам незаконное применение налоговых вычетов.
Спецоперация готовилась ФНС и ФСБ в течение нескольких месяцев в полностью закрытом режиме. Ей предшествовали последние попытки ФНС дать возможность представителям теневого клинингового бизнеса пойти по пути, с 2017 года пройденному большей частью «белого» сектора этого рынка, организовавшей по рекомендации ФНС
Происходящее 31 октября в офисах клининговых компаний — это сигнал не только для рынка сервисных услуг, но и не в последнюю очередь для покупателей демпинговых услуг, очевидно информированных о том, что низкий уровень цен поставщиков достигается уклонением от налогов.
Дмитрий Бутрин