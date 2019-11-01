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04:05 (мск), источник: РИА Новости

В России вступили в силу новые ГОСТы на ржаной и пшеничный хлеб

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Новые межгосударственные стандарты (ГОСТы) для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки вступают в России в силу 1 ноября, они, в частности, вводят понятие «хлебца» и отменяют требования к запаху хлеба.

Источник: РИА Новости

Новые требования ГОСТов распространяются на хлебобулочные изделия из ржаной и пшеничной хлебопекарной муки, а также из их смеси, которые предназначены для употребления в пищу и, в качестве сырья, для производства панировочных сухарей.

В пресс-службе Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) сообщили РИА Новости, что изменения касаются только ввода новых терминов и определений, и никак не призваны повлиять на качество и цену продукции.

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«Например, введен термин “хлебец”, под которым теперь понимается “формовое булочное изделие без начинки”, добавлена характеристика пористости изделия. В это же время из новых ГОСТов убрали такую характеристику, как запах изделия, а из определений “ржано-пшеничный хлеб” и “пшенично-ржаный хлеб” в новой редакции решили убрать процент содержания ржаной муки в продукте — более 50% или менее 50% соответственно. В предыдущих ГОСТах это прописывалось», — сообщили в пресс-службе.

Требования ГОСТа для хлебобулочных изделий из пшеничной муки не распространяются на продукты, предназначенные для диетического и детского питания: как пояснили в объединении, для категории продуктов детского питания разработаны собственные ГОСТы.

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