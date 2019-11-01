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13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Уходящий от налогов российский бизнес попросили простить

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с просьбой дать гарантии «реабилитации от налоговой и уголовной ответственности» для компаний, которые уклонялись от налогов, но теперь стали вести бизнес прозрачно. Об этом сообщает издание РБК.

Источник: Reuters

Письмо, поддержанное «Опорой России» и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), отправлено первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и в Минэкономразвития.

В нем говорится, что ведущие деловые объединения уже занимаются работой по обелению бизнеса и координируют ее с Генпрокуратурой, Федеральной налоговой службой (ФНС), Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и другими ведомствами.

Проблемой «Деловая Россия» называет «глубокое недоверие» компаний к органам контроля и надзора, что порождает страх попасть под поток проверок в случае легализации деятельности.

Организация предлагает не только не преследовать бизнес за прошлые «грехи», но и запретить избыточные проверки.
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Речь идет о требованиях, которые должна отсечь «регуляторная гильотина». Также предлагается прекратить административные дела, которые ранее были возбуждены за неисполнение таких требований, и отменить выписанные по этому поводу штрафы.

Эксперты указывают, что предложение «Деловой России» соответствует целям властей по обелению экономики, но воспользоваться им даже в случае одобрения смогут немногие. Дело в том, что разница между уклонением от налогов, которое предложено простить, и более серьезным нарушением закона с уголовными последствиями слишком размыта.


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Накануне, 31 октября, стало известно, что Верховный суд России запретил использовать для уголовного преследования декларации об амнистии капиталов. Такое решение было принято по делу в отношении Валерия Израйлита, который в начале 2016 года подал такую декларацию, после чего ФСБ получила к ней доступ и обвинила бизнесмена в выводе средств, легализации преступных доходов и мошенничестве.

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