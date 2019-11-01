Налоговый режим для самозанятых распространят на всю Россию летом 2020 года

Налоговый режим для самозанятых распространят на все российские регионы с июля 2020 г., передала слова первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова «Ведомостям» пресс-служба Минфина. «По итогам 2019 г. мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», — пояснил министр.
Предварительные итоги эксперимента по введению налога на профессиональный доход показали, что этот режим пользуется популярностью. Зарегистрировалось уже более 240 000 человек.
Сейчас эксперимент проводится в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Он начался в январе этого года и продлится до декабря 2028 г.
По условиям эксперимента гражданин с годовым доходом до 2,4 млн руб., предоставляющий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить государству при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями — налог по ставке 6%. Зарегистрироваться в специальной системе можно при помощи приложения, оно также позволяет проводить платежи и выплачивать налог.
Ранее, 30 октября, Минфин предложил с 2020 г. распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 российских регионов: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Башкирию, Ханты-Мансийский (Югра), Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. В первую очередь, это регионы — доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники, пояснили в пресс-службе Минфина. Поправки планируется внести в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Сейчас проект поправок находится на стадии проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
В среду, 23 октября, первый вице-премьер в эфире «Первого канала» заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает специальный продукт, который позволит видеть «хитрых предпринимателей», использующих налоговый режим для самозанятых для оптимизации налогообложения. По словам Силуанова, сейчас отдельные компании не оформляют своих сотрудников в штат, а нанимают их как самозанятых. «Вместо своих штатных рабочих, по которым платятся страховые взносы, налоги и т. д., стали приглашать самозанятых… Налоговая служба все видит», — сказал он, добавив, что такие предприятия «на счету у налоговой». Подобные злоупотребления существуют, но это единичные случаи, объяснял ранее «Ведомостям» федеральный чиновник.
По данным ФНС на середину 2019 г., самыми распространенными профессиями среди самозанятых были водитель такси, репетитор, консультант и арендодатель квартиры.