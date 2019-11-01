Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия может присоединиться к проекту по созданию окололунной станции Крикалев прокомментировал планы NASA по запуску лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway
Фоторепортажи
20Все путем
15Рожки да ножки: столичные лоси ждут москвичей
13:31 (мск), источник: Ведомости

Налоговый режим для самозанятых распространят на всю Россию летом 2020 года

Сейчас он действует только в четырех регионах.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Налоговый режим для самозанятых распространят на все российские регионы с июля 2020 г., передала слова первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова «Ведомостям» пресс-служба Минфина. «По итогам 2019 г. мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», — пояснил министр.

Предварительные итоги эксперимента по введению налога на профессиональный доход показали, что этот режим пользуется популярностью. Зарегистрировалось уже более 240 000 человек.
пресс-службе Минфина

Сейчас эксперимент проводится в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Он начался в январе этого года и продлится до декабря 2028 г.

Читайте также
Самозанятых узаконят там, где они есть

По условиям эксперимента гражданин с годовым доходом до 2,4 млн руб., предоставляющий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить государству при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями — налог по ставке 6%. Зарегистрироваться в специальной системе можно при помощи приложения, оно также позволяет проводить платежи и выплачивать налог.

Новость
Уходящий от налогов российский бизнес попросили простить

Ранее, 30 октября, Минфин предложил с 2020 г. распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 российских регионов: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Башкирию, Ханты-Мансийский (Югра), Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. В первую очередь, это регионы — доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники, пояснили в пресс-службе Минфина. Поправки планируется внести в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Сейчас проект поправок находится на стадии проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

В среду, 23 октября, первый вице-премьер в эфире «Первого канала» заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает специальный продукт, который позволит видеть «хитрых предпринимателей», использующих налоговый режим для самозанятых для оптимизации налогообложения. По словам Силуанова, сейчас отдельные компании не оформляют своих сотрудников в штат, а нанимают их как самозанятых. «Вместо своих штатных рабочих, по которым платятся страховые взносы, налоги и т. д., стали приглашать самозанятых… Налоговая служба все видит», — сказал он, добавив, что такие предприятия «на счету у налоговой». Подобные злоупотребления существуют, но это единичные случаи, объяснял ранее «Ведомостям» федеральный чиновник.


Нажмите,
чтобы включить звук

По данным ФНС на середину 2019 г., самыми распространенными профессиями среди самозанятых были водитель такси, репетитор, консультант и арендодатель квартиры.

Ирина Чевтаева

Читайте также
Экономика падает, налоги растут: где логика
Во время загрузки произошла ошибка.
30 июля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Налог для самозанятых
 Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Что стало с представленными Путиным новейшими вооружениями
Киев намерен обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Названы достопримечательности, которые могут исчезнуть (фото)
В Гидрометцентре рассказали о двух новых временах года
Голунов пришел в суд в бронежилете
Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска
Врачи рассказали, как выбрать шапку и как часто нужно ее стирать
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Авто
Большая реформа ОСАГО: ДТП теперь можно оформить за 10 минут С 1 ноября начало работать мобильное приложение «Помощник ОСАГО» — первый «суперсервис» для онлайн-оформления Европротокола. Рассказываем, что это такое
Кино
Водонаева с сыном, Лопырева на премьере «Семейки Аддамс» Звезды посетили показ анимационной версии популярной истории
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
7-летняя дочь Орбакайте в салоне красоты умилила сеть Девочка отправилась в салон маникюра
Леди
Звездные красотки 50+ с бурной личной жизнью Листай нашу галерею и читай о знаменитостях, которые не боятся после 50 лет вступать в новые отношения.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь