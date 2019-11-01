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17:05 (мск), источник: Секрет Фирмы

Сын российского миллиардера купил в США особняк за $70 млн

Сын бывшего главы Минэнерго Игоря Юсуфова Виталий купил особняк в калифорнийском городе Менло-Парк. Мужчина выложил за него $72 млн, выяснил Wall Street Journal (WSJ).

В Менло-Парк расположена штаб-квартира Facebook. Особняк построили ещё в 1950-х годах и выставили на торги в 2017 году. Цены на жильё в Кремниевой долине тогда резко выросли.

В апреле 2018 года компания Юсуфова-младшего Willow Project LLC предложила Deutsche Bank, которому принадлежал особняк, $72 млн.

В банке возникли разногласия: некоторые руководители посчитали, что контролирующие органы США возмутятся притоком в страну «российских денег».
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В итоге комитет по репутационным рискам Deutsche Bank отказался одобрить продажу особняка Юсуфову. Функционеры отметили, что политический климат не очень благоволит сделке, а продажа недвижимости может привести к новым санкциям в отношении России. Однако глобальный комитет по рискам Deutsche Bank разрешил провести сделку: обоих Юсуфовых нет в санкционных списках, отметили там.

Willow Project закрыл сделку в мае 2018 года, после чего Deutsche Bank сообщил о сделке надзорным органам США.

Игорь Юсуфов был министром энергетики России в 2001—2004 годах. Параллельно он был главой совета директоров «Роснефти» и «Транснефтепродукта». В 2003—2013 годах Юсуфов входил в совет директоров «Газпрома». В 2011 году экс-министр учредил Корпорацию «Энергия», которая занимается добычей нефти и газа.

По данным Forbes, состояние Игоря Юсуфова в 2019 году составило $850 млн. Он занимает 125-е место в списке богатейших бизнесменов России.

Антон Иванов

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