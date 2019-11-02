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02:25 (мск), источник: РИА Новости

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2», следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: AP 2019

Контракт на изготовление ракеты «Ангара-1.2» для выведения на орбиту спутников «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35 «Роскосмосом» и Центр Хруничева подписали 25 июля 2019 года.

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Его стоимость составляла 2,028 миллиарда рублей. Ракету должны были произвести к 15 октября 2021 года.

Согласно материалам, контракт расторгнут 30 октября по решению «Роскосмоса». О причинах данного шага не сообщается.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Сейчас на космодроме Восточный идет строительство второй очереди — инфраструктуры под ракету «Ангара». Первая, практически завершенная очередь включает стартовый комплекс под ракеты «Союз», которые уже запускают с нового космодрома.

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