02:25 (мск), источник: РИА Новости
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации
Контракт на изготовление ракеты «Ангара-1.2» для выведения на орбиту спутников «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35 «Роскосмосом» и Центр Хруничева подписали 25 июля 2019 года.
Его стоимость составляла 2,028 миллиарда рублей. Ракету должны были произвести к 15 октября 2021 года.
Согласно материалам, контракт расторгнут 30 октября по решению «Роскосмоса». О причинах данного шага не сообщается.
«Ангара» — семейство экологически чистых
Сейчас на космодроме Восточный идет строительство второй очереди — инфраструктуры под ракету «Ангара». Первая, практически завершенная очередь включает стартовый комплекс под ракеты «Союз», которые уже запускают с нового космодрома.