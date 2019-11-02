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11:45 (мск), источник: Ведомости

Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов

Лучшая ставка розничного вклада в Сбербанке обвалилась сразу на 0,75% годовых.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Крупные розничные банки возобновили снижение ставок вкладов в рублях. Только за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения (по их данным ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку) и еще несколько банков из топ-30.

Где ухудшились условия вкладов

В Сбербанке с 1 ноября максимальная ставка розничного вклада упала сразу на 0,75 процентного пункта. Госбанк прекратил прием промовклада «Онлайн плюс» со ставкой до 5,75% годовых. Теперь розничные вкладчики могут разместить рубли не более чем под 5% годовых (вклад «Сохраняй» сроком на 6−24 месяца на сумму от 400 000 руб.).

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Также 1 ноября Россельхозбанк снизил ставки базовых вкладов на 0,1−0,3 п. п., максимальную ставку — до 7,2% годовых. Правда, в банке по-прежнему действует акция, согласно которой можно разместить от 10 000 руб. на срок 3 года под 7,5% годовых с выплатой процентов в конце срока.

В банке «ФК Открытие» доходность рублевых вкладов с ноября опустилась на 0,4−0,5 п. п., максимальная ставка в рознице — до 6,55% годовых, в «Тинькофф банке» — на 0,5 п. п. до 4,5−6%.

Ранее на уходящей неделе доходность рублевых вкладов также снизили: Райффайзенбанк на 0,6−0,9 п. п., Совкомбанк на 0,2−0,6 п. п., Промсвязьбанк на 0,25−0,35 п. п., «Юникредит банк» на 0,1−0,25 п. п., банк «Дом. РФ» на 0,1−0,5 п. п. Действующие в них ставки см. в таблице.

В ближайшее время падение ставок продолжится.

Уже со 2 ноября на 0,2 п. п. станут ниже ставки некоторых вкладов банка «Ренессанс кредит». А в начале будущей недели «Возрождение» планирует снизить рублевые ставки вкладов сроком более 6 месяцев на 0,05−0,35 п. п., сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.

Почему падает доходность депозитов

Представители банков объясняют текущие изменения в процентной политике ускорившимся падением ключевой ставки. 25 октября ЦБ четвертый раз в этом году снизил ее, причем сразу на 0,5 п. п. до 6,5% годовых. В июне, июле и сентябре ЦБ снижал ставку на четверть пункта.


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Ту же причину падения депозитных ставок называют основной и аналитики.

Банки отыгрывают октябрьское решение ЦБ о снижении ключевой ставки. Более того, они понимают, что недавнее решение ФРС об очередном смягчении денежно-кредитной политики повышает вероятность еще одного снижения ставки ЦБ РФ в декабре.
Станислав Волков
управляющий директор рейтингового агентства НКР
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Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%). «У банков нет проблем с ликвидностью, им не надо привлекать дорогие депозиты», — резюмирует он.

По словам Волкова, потенциал снижения банковских ставок еще полностью не исчерпан, «но в любом случае до конца года изменение не превысит 0,5 п. п.». Ващенко считает, что ставки снизятся на 0,25 п. п. в течение полугода.

Несмотря на снижение ставок, при стабильно невысокой инфляции вклады в рублях по-прежнему имеют положительную реальную доходность, поэтому вряд ли такая динамика ставок приведет к серьезному оттоку вкладов, заключает Волков.

Эксперты подчеркивают: низкие ставки стимулируют клиентов банков перейти от сбережений к потреблению.

«Вместо открытия депозита, потребитель охотнее возьмет кредит, поскольку кредитные ставки также снижаются», — рассуждает Ващенко.

К примеру, с 1 ноября Газпромбанк снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,2−0,6 процентного пункта; теперь его минимальная ставка составляет 8,1% при условии личного страхования заемщика. Днем ранее Россельхозбанк уменьшил ипотечные ставки на 1 п. п., минимальную — до 8,2%.

Людмила Коваль

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