11:18 (мск), источник: РИА Новости
Ракета «Ангара» полностью заменит «Протоны» в 2024 году
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия полностью заменит
«Руководство Роскосмоса считает запуск производства универсальных ракетных модулей «Ангары» на омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации. В 2024 году тяжёлая «Ангара» должна полностью заменить «Протоны», — сообщили в
Там напомнили, что в соответствии с производственными планами Роскосмоса, на ПО «Полет» (Омск) разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет семейства «Ангара».
В настоящее время готовится возобновление летных испытаний этой перспективной ракеты.
Там пояснили, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует посетить 5 ноября с инспекционной поездкой космодром Восточный, где в рамках второй очереди развернуто строительство стартового комплекса для ракет «Ангара», а
Ракеты семейства «Протон» летают с 1965 года. За этот период они стартовали 421 раз. Но при проектировании
На замену «Протону» в настоящее время в Центре Хруничева разработана ракета «Ангара», в которой используется экологически чистые компоненты топлива — кислород и керосин. Как ранее сообщалось, новый испытательный пуск ракеты «Ангара» состоится в 2020 году, хотя планировалось его провести ещё несколько лет назад. Первые два пуска тяжёлой и легкой версий ракет были проведены в 2014 году.