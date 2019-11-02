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11:18 (мск), источник: РИА Новости

Ракета «Ангара» полностью заменит «Протоны» в 2024 году

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия полностью заменит ракеты-носители «Протон» на экологически чистую ракету «Ангара» через 5 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Источник: РИА Новости

«Руководство Роскосмоса считает запуск производства универсальных ракетных модулей «Ангары» на омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации. В 2024 году тяжёлая «Ангара» должна полностью заменить «Протоны», — сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что в соответствии с производственными планами Роскосмоса, на ПО «Полет» (Омск) разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет семейства «Ангара».

В настоящее время готовится возобновление летных испытаний этой перспективной ракеты.
пресс-служба «Роскосмоса»

Там пояснили, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует посетить 5 ноября с инспекционной поездкой космодром Восточный, где в рамках второй очереди развернуто строительство стартового комплекса для ракет «Ангара», а 6—7 ноября состоится его рабочая поездка в Омск для инспекции хода подготовки производства этого носителя.

Новость
Что не так с ракетой Ангара-А3

Ракеты семейства «Протон» летают с 1965 года. За этот период они стартовали 421 раз. Но при проектировании ракетно-космических комплексов вопросы экологической безопасности и влияния на окружающую среду стояли далеко не на первом месте. Между тем, высокая токсичность гептила является его значительным недостатком. В 2014 году Россия и Казахстан договорились о прекращении эксплуатации ракеты в 2025 году. Сейчас портфель заказов на этот носитель насчитывает два десятка пусков.

На замену «Протону» в настоящее время в Центре Хруничева разработана ракета «Ангара», в которой используется экологически чистые компоненты топлива — кислород и керосин. Как ранее сообщалось, новый испытательный пуск ракеты «Ангара» состоится в 2020 году, хотя планировалось его провести ещё несколько лет назад. Первые два пуска тяжёлой и легкой версий ракет были проведены в 2014 году.


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