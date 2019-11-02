«Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома»

Он отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года. Теперь «Нафтогаз», по словам Витренко, «защищается», поэтому отправил встречный иск.
Исполнительный директор компании также подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на принятие в 2021 году решения по новому арбитражу.
В декабре 2017 и феврале 2018 годов Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу «Нафтогаза», присудив ему около 4,7 миллиарда долларов.
Арбитры произвели зачет встречных требований, поэтому российский концерн остался должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Однако «Газпром» оспорил это решение.
Помимо этого, летом прошлого года «Нафтогаз» начал новый арбитраж и потребовал от российского концерна пересмотреть тарифы на транзит в 2018—2019 годах. Эти требования украинская компания оценила в 11,6 миллиарда долларов.
Действующие контракты на поставку и транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят переговоры на трехсторонних встречах, на которых обсуждается возможность заключения нового соглашения. В частности, на последней встрече, состоявшейся 28 октября, ЕК предложила краткосрочный вариант решения вопроса.