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19:17 (мск), источник: РИА Новости

«Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома»

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. «Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против «Газпрома» на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Источник: РИА Новости

Он отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года. Теперь «Нафтогаз», по словам Витренко, «защищается», поэтому отправил встречный иск.

Исполнительный директор компании также подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на принятие в 2021 году решения по новому арбитражу.

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Споры «Газпрома» и «Нафтогаза»

В декабре 2017 и феврале 2018 годов Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу «Нафтогаза», присудив ему около 4,7 миллиарда долларов.


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Арбитры произвели зачет встречных требований, поэтому российский концерн остался должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Однако «Газпром» оспорил это решение.
Помимо этого, летом прошлого года «Нафтогаз» начал новый арбитраж и потребовал от российского концерна пересмотреть тарифы на транзит в 2018—2019 годах. Эти требования украинская компания оценила в 11,6 миллиарда долларов.

При этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допускал их пересмотр, если стороны достигнут нового долгосрочного соглашения.

Действующие контракты на поставку и транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят переговоры на трехсторонних встречах, на которых обсуждается возможность заключения нового соглашения. В частности, на последней встрече, состоявшейся 28 октября, ЕК предложила краткосрочный вариант решения вопроса.

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