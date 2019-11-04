16:07 (мск), источник: ТАСС
В Казахстане ввели временный запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом
Приказ вступил в силу со 2 ноября.
«Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортным средством товаров, относящихся к группам 2709, 2710, 2902, 3403, 3811 кодов ТНВЭД ЕАЭС (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, имеются в виду нефтепродукты — прим. ТАСС), за исключением случаев вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом — изготовителем автомобильных транспортных средств и установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров», — говорится в тексте.
Как пояснили ТАСС в